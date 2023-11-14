خراسان شمالی میزبان نخبگانی از ۱۲ کشور جهان خواهد بود

جواد شاهین‌فر در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهار کرد: در حالی برای نخستین بار کنگره علمی جمعیت پایدار آینده مطمئن در حال برگزاری است شاهد استقبال و مشارکت بی‌نظیر دانشجویان، اساتید، دانشمندان و متخصصان حوزه جمعیت در این کنگره هستیم.

وی با اشاره به شرکت نخبگان ۱۲ کشور از ۳ قاره جهان در این کنگره، گفت: دریافت ۵۲۰ مقاله نشان داد خراسان شمالی پتانسیل انجام اقدامات بزرگ بین‌المللی را دارد و دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در حوزه تخصصی خود پیشقدم این امر است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با اشاره به کیفیت بالای مقالات ارسالی، گفت: این موضوع، شرایط داوری را بسیار سخت کرده بود و به همین علت داوری در ۳ مرحله مجزا انجام شد.

وی تصریح کرد: شرکت کنندگان در این کنگره از کشورهای ایران، کانادا، اتریش، سوئیس، استرالیا، بحرین، لبنان، ترکیه، ترکمنستان، افغانستان، سوریه، عراق و پاکستان هستند و تعدادی نخبگان و صاحب‌نظران این حوزه به منظور شرکت در اختتامیه به صورت حضوری و مجازی دعوت شده اند و بناست در پنل‌های تخصصی به ارائه مطالب خود بپردازند.

شاهین‌فر از حضور چهره‌های مطرح کشوری و مسئولان سطح یک کشور در این مراسم خبر داد و بیان کرد: مدیرکل دفتر جمعیت و سرشماری مرکز آمار ایران، مشاور وزیر بهداشت در امور مامایی و فرزندآوری، رئیس انجمن ملی مامایی ایران و رئیس اداره مامایی وزارت بهداشت از جمله میهمانان داخلی این مراسم هستند.

وی از برگزاری اختتامیه این کنگره در ۴ پنل مجزا خبر داد و گفت: مولفه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و نقش سمن ها در پنل اول قرار گرفته و پنل دوم شامل رسانه، هوش مصنوعی و فناوری های نوین می شود؛ همچنین سیاست های جمعیتی و حقوق باروری پنل سوم بوده و رویکردهای نوین در باروری و پیشگیری از سقط چهارمین پنل این کنگره است.

ارسال ۸۱۶ اثر به دومین جشنواره ملی هنر در مامایی

شاهین‌فر همچنین از برگزاری اختتامیه دومین جشنواره هنر در مامایی همزمان با کنگره بین المللی جمعیت خبر داد و اظهار کرد: در این جشنواره ۸۱۶ اثر در قالب‌های مختلف ارسال شد که از این تعداد ۱۲۰ اثر به مرحله نهایی داوری راه یافت.

وی با اشاره به حضور داوران مطرح ملی و استانی برای ارزیابی آثار، افزود: این آثار در چند مرحله داوری شد که هم حوزه های هنری را در بر گرفت و هم جنبه های علمی و تخصصی مورد ارزیابی قرار گرفت.

رییس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با تاکید بر اینکه نتایج این جشنواره در اختتامیه اعلام خواهد شد، گفت: همزمان از آثار برتر رونمایی می شود.

وی با تاکید بر اینکه به گفته داوران سطح آثار نسبت به دوره قبل ارتقا چشمگیری داشته است، بیان کرد: با نظر داوران ممکن است در برخی از بخش ها آثار بیشتری انتخاب شوند.

دکتر شاهین‌فر تصریح کرد: جشنواره هنر در مامایی در ۵ پنل مجزا شامل فیلم کوتاه و بلند، شعر، نمایش نامه نویسی و اجرای صحنه، عکس و پوستر و نقاشی، نماهنگ و موشن گرافی برگزار می شود.

وی با تاکید بر حضور مسئولان استانی و ملی در اختتامیه جشنواره همچون کارگروه هنر در سلامت منطقه ۹ آمایشی، گفت: مراسم اختتامیه طی روزهای چهار شنبه و پنج شنبه هفته جاری در محل مجتمع آفتاب برگزار می‌شود.