ریزش ۲۲۸۹ واحدی شاخص کل بورس

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس در ابتدای معاملات امروز با ریزش بیش از ۲۲۰۰ واحدی مواجه شده است، تا به این لحظه از آغاز معاملات ۳۹۲ نماد منفی، ۲۴ نماد صف فروش، ۲۰۹ نماد مثبت و ۳۴ نماد صف خرید هستند.
در ۴۱ دقیقهای که بازار میگذرد ارزش معاملات خرد عدد ۹۲۶ میلیارد تومان را به ثبت رسانده است.
در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش ۶۵ میلیارد تومان را نشان میدهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی با ثبت رقم ۳۴ میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. این درحالی است که در یک هفته گذشته از شدت خروج نسبت به میانگین ماهانه کاسته شده است.
برآیند معاملات صندوقهای درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از ۵۶ میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی از این صندوقها است. خروج نقدینگی از این صندوق میتواند نکته مثبتی برای بازار سهام باشد. صندوقهای درآمد ثابت امروز نیز شاهد ۸۹ میلیارد تومان خروج نقدینگی بودهاند. این چهارمین روز متوالی است که نقدینگی حقیقی از این صندوقها خارج میگردد.
ارزش صفهای خرید ۲۴۷ میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی ۳۰ میلیارد تومان افزایش داشته است. این در حالی است که ارزش صفهای فروش هم با افزایش ۲۰ میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده ۳۲۵ میلیارد تومان قرار دارد.
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