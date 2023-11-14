۷ راهکار مهم برای افزایش اعتماد مردم به بورس

محمد غفوری کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره راهکارهای جلب اعتماد در بورس گفت: اولین موضوع برای بازگشت اعتماد مردم به بورس مسئله تدوین بودجه است و اگر ریسک سیستماتیک و سیاسی از بازار برداشته شود سنوات گذشته نشان داده بازار به تصمیماتی که در لایحه بودجه گرفته می‌شود حساس است، در نتیجه می‌توان در بودجه سیاست‌هایی اتخاذ کرد که برای بازار سرمایه مفید باشد.

غفوری افزود: موضوع دوم که بسیار مهم و تأثیرگذاری است، تصمیمات دولت است، اگر دولت تصمیم گیری هایی از قبیل تأمین نقدینگی از بازار داشته باشد می‌تواند باعث اقبال سهامداران و باعث افزایش سودآوری شرکت‌ها شود که می‌تواند جانی دوباره به بازار سرمایه ببخشد، بالاتر رفتن سود شرکت‌ها باعث می‌شود نسبت قیمت به سود در بازار سرمایه تعدیل شود و این جذابیت سرمایه گذاری را افزایش می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: متأسفانه در چند سال اخیر تصمیمات دولت ضد بورس بوده و باعث شده سهامداران از بازار سرمایه فراری داده شوند، از این رو نگاه به اقتصاد کلان در سرمایه گذاری بسیار مهم است.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان این‌که موضوع سوم بحث اوراق اختیار تبعی یا همان بیمه کردن سهام است، گفت: وقتی بازار واکنش منفی به همه چیز دارد بازارساز با انتشار اوراق اختیار تبعی امنیت خوبی به سرمایه گذاری در سهام می‌دهد، بورس و فرا بورس این اقدام را شروع کرده‌اند که اتفاق خوب و مبارکی است و افزایش نمادهایی که دارای اوراق تبعی هستند می‌تواند اعتماد به بازار سرمایه را افزایش دهد.

وی افزود: موضوع چهارم، ساماندهی معاملات الگوریتمی می‌تواند بهتر از این انجام شود، معاملات الگوریتمی در چند ماه اخیر بیشتر به منفی کردن بازار کمک کرده است.

غفوری اضافه کرد: موضوع پنجم، بحث بازار گردانی است، متأسفانه بازار گردان‌های قوی در بازار سرمایه وجود ندارد که بتوانند در شرایط منفی و هیجانی بازار سرمایه به داد بازار برسند و بازار سازی خوبی انجام دهند. تأمین نقدینگی بازار گردان‌ها باید در اولویت قرار بگیرد و بازار گردانی آنها نیز باید ساماندهی شود و اصلاح رویه بازار گردانی می‌تواند اعتماد به بازار سرمایه را افزایش دهد.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به راهکار ششم جلب اعتماد مردم به بورس، گفت: موضوع ششم هم تجدید ارزیابی شرکت‌ها است که این مورد در نیمه دوم سال جاری اتفاق بیفتد و این موضوع می‌تواند یک محرک برای شرایط مثبت بازار باشد، از آنجایی که دارایی‌های دفتری شرکت‌ها خیلی پایین ثبت شده است واقعی سازی دارایی شرکت‌ها می‌تواند سودهای شرکت‌ها را به سمت واقعی شدن برده و به شفافیت و رفع ابهام بازار سرمایه کمک کند.

غفوری در پایان گفت: موضوع هفتم واگذاری سهام خیلی از شرکت‌های بزرگ مانند صنعت خودروسازی است که می‌تواند محرک خوبی برای بازار سرمایه باشد، اینها به شفافیت بازار سرمایه کمک کرده و هر جایی که شفافیت افزایش پیدا کند و ریسک کاهش یابد سرمایه گذار به سمت آن بازار حرکت خواهد کرد.