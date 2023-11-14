افزایش تقاضای بلیت هواپیما به دلیل ارزان بودن قیمت است

به گزارش خبرنگار مهر، طی روزهای اخیر شکایتهای زیادی از سوی مسافرین به علت کمبود بلیت هواپیما به گوش میرسد، و این در حالی است که محمدی محمدی بخش، رئیس سازمان هواپیمایی پیشتر اعلام کرده بود که از ابتدای دولت سیزدهم، ۵۰ فروند انواع هواپیما و هلیکوپتر وارد کشور شد که به «مرور» وارد چرخه پرواز شده است اما برای پاسخ به نیاز فعلی ۵۵۰ فروند هواپیما نیاز است که در حال حاضر فقط ۱۷۵ هواپیمای فعال در فرودگاههای کشور نشست و برخاست دارند.
در این شرایط دولت سیزدهم با سه استراتژی «ساخت هواپیما»، «خرید هواپیمای دست دوم» و «بازگرداندن پرندههای زمین گیر» به خط پروازی درصدد جبران کمبود صندلی پرواز و به تعادل رساندن عرضه و تقاضا در بخش حملونقل هوایی است.
بر اساس اعلام معاون وزیر راه و شهرسازی، از ابتدای سال گذشته ۱۰۰ فروند هواپیمای زمین گیر شناسایی شده است که دولت در نظر دارد تا برنامه اورهال مجدداً این پرندهها را در دستور قرار دهد و وارد چرخه پروازی کند. از این مسیر نیز در سال گذشته و امسال چندین فروند هواپیما بعد از چندین سال زمین گیری وارد چرخه پروازی شده است. سازمان هواپیمایی طی ۲ سال گذشته اعلام کرده است که برای افزایش تعداد صندلی پرواز منتظر احیای برجام نمیماند و افزایش ناوگان را از چند مسیر دیگر ادامه میدهد.
بر اساس بخشی از برنامه که مربوط به خرید ناوگان دست دوم میشود، در سال گذشته ۵۰ فروند هواپیما با میانگین سنی ۱۹ سال وارد کشور شدند. دولت برنامه خرید هواپیماهای دست دوم را با هدف تقویت ناوگان ایرلاینها در دستور کار دارد و مذاکرات برای افزایش خرید در دستور کار است.
چندی پیش بلیت هواپیما در برخی مسیرهای پر تقاضا نهتنها تا ۱۰۰ درصد افزایش نرخ پیدا کرد، بلکه کمیاب نیز شد که البته با برخوردهایی از ادامه این روند جلوگیری کردند.
به گزارش مهر، بلیت هواپیما موجود نیست، طی ماههای آخر چنین جمله کوتاهی را از عموم مردم به گوش میرسد اما باید علت اصلی این اتفاق رخ میدهد، چیست؟ البته ناگفته نماند طی سالهای گذشته در ایام مناسبتی یا عید نوروز با کمبود بلیت رو به رو میشدیم، اما اخیر مسافر توان خرید بلیت طی بازه زمانی مختلف را ندارد. نامتوازن شدن عرضه و تقاضا و کمبود ناوگان، اتفاقی است که با ۴ دهه تحریم کمرشکن صنعت هوایی کشور رابطهای مستقیم دارد.
هواپیمای وارداتی با سن بالا
طی روزهای اخیر اخبار متعددی مبنیبر واردات هواپیما از شرکت و ایرلاینهای مختلف به گوش میرسد که قطعاً با توجه به تحریمهای موجود سن این ناوگانها بالا خواهد بود اما باید بررسی شود تا پی برد سن و سال هواپیما تا چه حد فاکتور ایمنی محسوب میشود؟
در حال حاضر ناوگان اصلی کشور شامل دو نوع هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ و MD(۸۰) است. بوئینگ ۷۳۷ در انواع مختلف کلاسیک و نو جزو پرفروشترین هواپیمای بوئینگ محسوب میشوند و هواپیماهای MD نیز علیرغم مدت زیادی که از تولید آنها میگذرد چیزی بیش ۱۳۰ ناوگان فعال در سراسر جهان با کاربردهای مختلف باری، وی آی پی و مسافری دارد که پساز پروسه پیچیده دور زدن تحریمهای ظالمانه علیه کشورمان و فرود آوردن هواپیماها در مقاصد مختلف و در نهایت ورود آن به کشور هواپیما وارد مرحله اورهال میشود.
اورهال و یا چک کلی هواپیما مدت زمان زیادی را لازم دارد به همین دلیل موجب میشود تا هواپیمای ورودی به کشور با تأخیر چند ماهه و یا چند ساله به خطوط هوایی کشور اضافه شوند. مسن بودن هواپیماها دلیل اصلی طولانی شدن دوره چک آنها میشود در این دوره تمامی اجزای هواپیما مورد بررسی دقیق قرار گرفته و بسیاری از قطعات آنها با قطعات جدید یا جایگزین میشوند.
قیمت بلیت هواپیما ارزان است
علیرضا منظری معاون اسبق هوانوردی و امور بینالملل سازمان هواپیمایی کشوری در گفتوگو با خبرنگار مهر در خصوص دلیل عدم بلیت هواپیما در بازار، گفت: در موضوع تأمین بلیت هواپیما در کشور با دو مشکل اساسی رو به رو هستیم، کمبود بلیت در بازار به میزان عرضه و تقاضا بستگی دارد که به دلیل افزایش میزان تقاضای بلیت باعث عدم تعادل در بازار میشود. حدود ۳۶۰ ناوگان هوایی در کشور وجود دارد اما به علت کمبود قطعه و تحریمهای ظالمانه آمریکا علیه کشورمان دارد موجب تضعیف شدن صنعت هوایی شده است.
معاون اسبق هوانوردی و امور بینالملل سازمان هواپیمایی کشوری در ادامه تاکید کرد: دومین مشکل اساسی موضوع نقدینگی است، اگر بتوانیم هواپیما را به اندازه کافی تأمین کنیم طبیعی است که مشکل کمبود بلیت در بازار رخ نمیدهد. زمانی که با کمبود قطعه و تحریمهای ظالمانه علیه کشورمان رو به رو هستیم قطعاً نمیتوانیم تمام هواپیماها را وارد مدار سرویسدهی کنیم پس قطعاً به تمامی تقاضاهای نمیتوان پاسخ داد.
وی تاکید کرد: البته ناگفته نماند قیمت بلیت هواپیما متناسب با سفر هوایی نیست و ارزانتر از حد معمول است. یکی از مواردی که تقاضای بلیت هواپیما زیاد است ارزان بودن قیمت بلیت هواپیما به نسبت قطار و اتوبوس است. به طور مثال سفری که افراد با ماشین طی میکنند با در نظر داشتن بنزین، استهلاک ماشین و خستگی جسمی قطعاً ارزانتر است پس منطقی است با تمام این موارد افراد برای سفر گزینه هواپیما را انتخاب کنند. در نتیجه سازمان هواپیمایی کشور باید قیمت بلیت هواپیماها را اصلاح کند.
منظری تصریح کرد: در صورت بروز مشکلاتی در تهیه بلیت هواپیما باید تأمین قطعه هواپیماها صورت گیرد یا قیمت بلیت هواپیما افزایش یابد تا میزان عرضه و تقاضای بازار بالانس شود. البته باید گفت یکی از دلایلی که مسافران به سفر با هواپیما روی میآوردند به دلیل ایمنی و امنیت بالای صنعت هوایی است طی سالهای اخیر شاهد بروز سوانحی در این راستای نبودیم.
معاون اسبق هوانوردی و امور بینالملل سازمان هواپیمایی کشوری در خصوص تعمیر هواپیماهای روسی در ایران، گفت: در سالهای اخیر با توجه به توان بالای نیروهای متخصص کشور ایرلاینهای بزرگی همچون ایروفلوت روسیه بررسی و چک هواپیماهای خود را به دست نیروهای فنی کشورمان سپرده است. روسیه دارای هواپیماهای ایرباس است که به دلیل جنگ روسیه و اوکراین، روسیه تحریم شد و به همین دلیل امکان استفاده از کشورهای اروپایی را ندارد به همین جهت هواپیماهای خود را برای تعمیر به ایران ارسال میکند.
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