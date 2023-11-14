به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسدی صبح سه شنبه در نشست شورای سلامت شهرستان دیلم بیان کرد: جامعه باید در مسیر سلامتی قرار گیرد و این مهم نیازمند همکاری همه جانبه است.

فرماندار دیلم افزود: دعوت و تشویق مردم به ورزش که امروزه بسیاری از خانواده‌ها به آن بی توجه هستند، می‌تواند در جهت سلامت جامعه بسیار مثمر ثمر باشد.

رئیس شورای سلامت شهرستان دیلم اظهار داشت: در راستای اجرای پویش ملی کنترل فشارخون و دیابت، همه دستگاه‌های اجرایی شهرستان دیلم با شبکه بهداشت و درمان همکاری کنند.

اسدی اضافه کرد: مردم و کارکنان ادارات شهرستان دیلم جهت سنجش فشارخون خون خود، به مراکزی که شبکه بهداشت و درمان تعیین خواهد کرد مراجعه کنند.