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۲۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۱۷

فرماندار دیلم:

دستگاه‌های اجرایی دیلم در اجرای پویش فشارخون و دیابت همکاری کنند

دستگاه‌های اجرایی دیلم در اجرای پویش فشارخون و دیابت همکاری کنند

بوشهر- فرماندار دیلم گفت: همه دستگاه‌های اجرایی شهرستان دیلم در راستای اجرای پویش ملی کنترل فشارخون و دیابت با شبکه بهداشت و درمان همکاری کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسدی صبح سه شنبه در نشست شورای سلامت شهرستان دیلم بیان کرد: جامعه باید در مسیر سلامتی قرار گیرد و این مهم نیازمند همکاری همه جانبه است.

فرماندار دیلم افزود: دعوت و تشویق مردم به ورزش که امروزه بسیاری از خانواده‌ها به آن بی توجه هستند، می‌تواند در جهت سلامت جامعه بسیار مثمر ثمر باشد.

دستگاه‌های اجرایی دیلم در اجرای پویش فشارخون و دیابت همکاری کنند

رئیس شورای سلامت شهرستان دیلم اظهار داشت: در راستای اجرای پویش ملی کنترل فشارخون و دیابت، همه دستگاه‌های اجرایی شهرستان دیلم با شبکه بهداشت و درمان همکاری کنند.

اسدی اضافه کرد: مردم و کارکنان ادارات شهرستان دیلم جهت سنجش فشارخون خون خود، به مراکزی که شبکه بهداشت و درمان تعیین خواهد کرد مراجعه کنند.

کد مطلب 5938562

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