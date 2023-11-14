نماینده جدید بنیاد دعبل البرز معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع و معارفه نمایندگان پیشین و جدید بنیاد دعبل استان البرز صبح سه‌شنبه در اداره کل تبلیغات اسلامی این استان برگزار شد.

این برنامه که با حضور حجت الاسلام مهدی ولایی برحق، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان البرز همراه بود از زحمات حجت الاسلام مهدی دهقان نیری تقدیر شده و سید علیرضا قریشی به عنوان نمایند جدید این بنیاد معرفی شد.

در این برنامه حجت الاسلام دهقان نیری به تشریح عملکرد یکساله خود پرداخت و همچنین قریشی، نماینده جدید این بنیاد به برنامه‌های خود در آتی اشاره نمود.

حجت الاسلام ولایی برحق ضمن اشاره به ظرفیت‌های خوب بنیاد دعبل افزود: خدمات اجتماعی بنیاد دعبل شامل بیمه تأمین اجتماعی، بیمه تکمیلی، بیمه عمر و حوادث بیمه سلامت، مستمری، کمک هزینه‌های درمان و مساعدت‌های مالی به جامعه ستایشگران اهل بیت علیهم السلام است.

وی ضمن تشکر از نمانده قبلی این بنیاد گفت: در سال گذشته خدمات بسیاری از جمله تقدیر از اردوهای تفریحی و زیارتی، خدمات رفاهی، تجلیل از پیرغلامان، حمایتی و ارائه تسهیلات و بسیاری از امور دیگر، به مداحان بزرگوار این استان ارائه شد.