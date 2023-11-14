عامل تیراندازی به مقر نظامی در سراوان دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد خبازی اظهار کرد: در پی اعلام یک فقره تیراندازی به مقر نظامی در سراوان و متواری شدن عامل یا عاملان آن از صحنه، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: در این راستا با انجام تحقیقات میدانی، هویت عامل این تیراندازی شناسایی و در یک عملیات برنامه ریزی شده و ضربتی در مخفیگاهش دستگیر شد.

فرمانده انتظامی سراوان گفت: همچنین در بازرسی اولیه از عامل این تیراندازی یک قبضه سلاح کلت کمری به همراه مهمات مربوطه کشف و ضبط شد.

وی خاطرنشان کرد: پلیس با تمام توان در راستای تأمین نظم و امنیت، ارتقا احساس امنیت شهروندان با هر نوع بی نظمی و سلب آسایش عمومی برابر قانون با مجرمان و اراذل و اوباش مقابله می‌کند.