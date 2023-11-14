فوت دختر ۶ ساله بر اثر تخلف رانندگی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رابعه جوانبخت گفت: ساعت ۰۲:۵۵ بامداد امروز در محدوده بزرگراه شهید لشگری به شرق قبل از پل ایران خودرو یک دستگاه سواری ساینا به علت حرکت دنده عقب با کامیونتی که در مسیر خود در حال حرکت بوده به شدت برخورد می‌کند.

وی ادامه داد: متأسفانه در این تصادف سنگین سرنشین ساینا (مونث ۶ ساله) در دم فوت و دو نفر دیگر نیز (راننده ایسوزو و مادر دختر بچه) نیز مصدوم که توسط اورژانس به مراکز درمانی منتقل می‌شوند.

سرهنگ جوانبخت بیان داشت: ظاهراً این دختر به علت سرماخوردگی و تب شدید در حال انتقال به بیمارستان بوده که راننده ساینا از خروجی عبور و در حال دنده عقب برای اصلاح مسیر بوده که این حادثه تلخ روی می‌دهد.

سرهنگ جوانبخت اذعان داشت: یک حرکت غیر ضروری و دنده عقب راننده ساینا این حادثه را ایجاد کرد. علت و تخلفی که بارها پلیس درباره آن هشدار داده و خواسته بود که اگر رانندگان یک خروجی را رد کردند هیچگاه مبادرت به حرکت دنده عقب نکنند ولی بازه هم شاهد انجام این اقدام خطرناک از سوی برخی رانندگان هستیم.

رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ گفت:خود رانندگان باید از حرکت با دنده عقب در بزرگراه‌ها خودداری کنند همچنین مسافران و سرنشینان خودروها به محض دیدن و اطلاع از این تخلف به راننده درباره خطرات ناشی از آن هشدار و تذکرات لازم را بدهند تا جان آنها به خطر نیافتد.

وی گفت: بی تفاوتی در مشاهده تخلفات و رفتارهای ناایمن ترافیکی نتیجه‌ای جز تصادف و بروز حوادث تلخ و ناگوار ندارد و به خود و دیگران آسیب‌های غیر قابل جبرانی را وارد می‌کند.