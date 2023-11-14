اهدای خون ۳۸۹۰ نفر در استان فارس طی هفت ماه اول سال

محمد جواد رشیدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: از ابتدای امسال تا مهر ماه ۳ هزار و ۸۹۰ نفر از داوطلبان استان فارس با پیوستن به پویش حمایت ماندگار، ۳ هزار و ۷۸۸ واحد خون به نیازمندان این مایع حیاتی را اهدا کردند.

وی ضمن قدردانی از این اقدام خداپسندانه، بر لزوم مشارکت هر چه بیشتر مردم در پویش حمایت ماندگار تاکید کرد و گفت: امسال مردم استان فارس در مجموع یک میلیون و ۷۰۴ هزار و ۶۰۰ سی سی خون به سازمان انتقال خون استان اهدا کردند.

رشیدی با تاکید بر اینکه اجرای این طرح، نیاز مستمر و روزانه به خون و فرآورده‌های آن را تأمین می‌سازد، عنوان کرد: اهدای خون یکی از شاخصه‌های مهم پیوند با همنوع، احساس مسؤولیت، نجات زندگی و کسب رضایت پروردگار به شمار می‌رود.

معاون امور داوطلبان جمعیت هلال احمر استان فارس در ادامه از انعقاد تفاهم نامه مشترک آموزشی اطلاع رسانی و امدادی جمعیت هلال احمر فارس با سازمان انتقال خون استان نیز خبر داد و گفت: جمعیت هلال احمر با توجه به وظایف عمده‌ی خود در سطح ملی و بین‌المللی همواره می‌کوشد تا به اهدافی که در اساسنامه این جمعیت آمده است، جامه عمل بپوشاند.