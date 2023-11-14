رشد ۱۲ برابری رفع تداخلات اراضی در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، حسین برزگر ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران چهارمحال و بختیاری از رشد ۱۲ برابری رفع تداخلات اراضی کشاورزی و ملی در سایه دولت سیزدهم در این استان خبر داد.

وی با بیان اینکه از سال قانون رفع تداخلات از سال ۹۷ بر اساس شیوه نامه اصلاحی این قانون شروع و تا سال ۹۹ تعداد ۲۲ پرونده رفع تداخلات اراضی در این استان تعیین تکلیف شد افزود: با استفاده از تمامی ظرفیت‌ها و لزوم تسریع در امر تحقق برنامه ابلاغی وزیر جهاد کشاورزی در زمینه رفع تداخلات و صدور اسناد کشاورزی در دولت سیزدهم، تاکنون ۲۴۳ پرونده تعیین تکلیف شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری به آزادسازی بیش از ۱۶ هزار هکتار از اراضی ملی به نفع مردم و کشاورزان استان اشاره کرد و ادامه داد: تاکنون ۱۶ هزار و ۸۹۲ هکتار زمین به نفع کشاورزان رفع تداخل و رأی صادر شد است.

برزگر عنوان کرد: در دولت سیزدهم، در بیش از ۳۲۲ هزار هکتار از اراضی چهارمحال و بختیاری تثبیت مالکیت دولت و اشخاص صورت گرفته که با توجه به عملکرد ادوار گذشته، در دولت سیزدهم جهش بیش از سه برابری داشته است که این میزان به ۴۴۱ هزار و ۷۵۱ هکتار رسیده است