به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی ظهر سه شنبه در دیدار با مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای خراسان رضوی و جمعی از معاونان وی به میزبانی دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان برگزار شد، مهارت را کلید مفقوده اشتغال‎‌زایی دانست و اظهار کرد: باید حلقه وصلی میان آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای با حوزه صنعت ایجاد شود. این خیلی خوب است که مهارت‎آموزان یک رشته خاص توسط صاحبان صنایع از پیش استخدام شوند اما از اساس، مهارت‎آموزی هم باید منطبق بر نیازسنجی عرصه کار و صنعت باشد.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود: به سراغ شهرک‌های صنعتی، کارخانجات و کارگاه‌های تولیدی بروید و ظرفیت نیروی انسانی نخبه و بامهارت خود را به صاحبان صنایع و تولیدکنندگان ارائه دهید. این‌طور نباشد که شما بودجه برای ساخت مراکز فنی و حرفه‌ای هزینه کنید تا آموزشگاه ایجاد شود اما خروجی این عرصه‌ها به آموزش مهارت‎ آموزانی بینجامد که با وجود کسب مهارت‌های مؤثر در بازار آزاد رها شوند و حمایتی از آنان صورت نگیرد.

وی با تأکید بر ضرورت تمرکززدایی از تراکم امکانات در شهرهای بزرگ خاطرنشان کرد: اگر شما متمرکز بر مهارت‎ آموزی به جوانان مناطق محروم و شهرستان‌های کم‌برخوردار استان باشید، به‌تدریج سرمایه‌گذاران نیز ترغیب می‌شوند برای بهره‌گیری از ظرفیت نیروی انسانی متخصص در این مناطق، خط تولید خود را در این نقاط ایجاد کنند. همین مساله نیز به‌موازات اشتغال‎زایی، به رونق تدریجی بخش‌های کم ‎برخوردار و محروم می‌انجامد و اینجاست که می‌گوئیم آموزش فنی و حرفه‌ای می‌تواند در عرصه محرومیت ‎زدایی هم به میدان بیاید.

امکان مهارت ‎آموزی برای ۲۰۰ هزار نفر در خراسان رضوی

امیر دایی صراف، مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای خراسان رضوی نیز در ابتدای این دیدار ضمن ارائه گزارشی از توانمندی‌های اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای خراسان رضوی گفت: به طور کلی، ۴۵ مرکز دولتی در استان فعالیت دارند که خوشبختانه در همه شهرستان‌های استان پراکنده شده است. در این مراکز نیز ۷۰۰ نفر مشغول به کار هستند که از این میان، ۳۸۰ نفر به‌عنوان مربی در ۲۴۰ کارگاه دولتی فعالیت دارند. علاوه بر این، ۱۵۰ آموزشگاه متمرکز بر حاشیه شهر ایجاد شده و از ابتدای سال جاری تاکنون، فقط بالغ بر ۱۰ هزار نفر در حاشیه شهر مشغول به فراگیری مهارت‌های مختلف شده‌اند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای خراسان رضوی بیان کرد: در بخش دولتی، ۷۸۰ عنوان و در بخش غیردولتی، ۱۱۰۰ عنوان حرفه به‌صورت تخصصی به مهارت‌آموزان تعلیم داده می‌شود و به‌صورت تجمیعی، حدود ۲۰۰ هزار نفر در بخش‌های دولتی و غیردولتی مشغول تحصیل هستند. طیف مهارت‎ آموزان هم از کارجویان یا همان متقاضیان کار گرفته تا دانشجویان، دانش آموزان، زنان سرپرست خانوار، کودکان کار، سربازان وظیفه، معتادان بهبودیافته و زندانیان گسترده شده است.