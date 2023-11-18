جوان کردستانی در ۱۰ سال ۱۲ عنوان کتاب تألیف و ترجمه کرده است

خبرگزاری مهر_گروه استانها: در وانفسای کاهش سرانه کتاب و کتابخوانی در کشور که سالهاست علاقهمندان به فرهنگ، ادبیات و هنر را نگران کرده است، هستند کسانی که امیدهای رویش و گرایش به این «یار مهربان» را همچنان زنده نگه داشتهاند. جوان ۳۰ ساله کردستانی از جمله آنهاست که با سن کم توانسته است تا کنون ۱۲ عنوان تألیفی داشته باشد. به انگیزه هفته کتاب و کتابخوانی که از ۲۳ تا ۳۰ آبان با شعار «آینده خواندنی است» در سراسر کشور برگزار میشود، با فرخ عبودی، جوان نویسنده دیواندرهای گپ و گفت کوتاهی انجام دادیم که با هم میخوانیم.
«فرخ عبودی» پژوهشگر و دارنده دکترای تخصصی معماری از سال ۱۳۹۰ شروع به نوشتن کتابهای تخصصی معماری و شهرسازی کرده و از همان موقع تا به امروز ۱۰ عنوان کتاب تخصصی و دو عنوان در حوزه غیر تخصصی را چاپ و نشر کرده است.
ایده نوشتن کتابهایتان از کجا میآید؟
پس از اینکه متون نگارش یافته از سوی بنده مورد تأیید داوران قرار گرفت متوجه شدم که میتوانم به صورت قابل پذیرش بنویسم، هر چند که نوشتن علاقه میخواهد و نیازمند تفکر و اندیشه است و این امر موجب شد که در این مسیر مصمم و ثابت قدم باشم.
چون معماری ترکیبی از علم و هنر است، ایدههای نوشتن در این زمینه از مشاهده، مطالعات میدانی، مطالعه، تطبیق نیازها و انتظارات، مصاحبت با اهل فن مناظره و آینده نگری الهام گرفته است.
سختترین لحظه نوشتن چه زمانی است و چقدر طول میکشد تا یک کتاب را بنویسید؟
نوشتن سخت نیست، مهم افکار و ایدههایی است که ابتدا باید شکل بگیرد. اگر نوشتن را یک فرایند بشناسیم، بدیهی است جمع آوری تفکرات و تخیلات و طبقهبندی آنها سختترین مرحله است. نمیتوان برای نوشتن کتاب زمان تعیین کرد.
چه کتابهایی نوشتهاید و در چه موضوعات و سبکی کتاب مینویسید و این کتابها را چگونه انتخاب میکنید؟
کتابهای «معماری و زبان مشترک آن با سایر هنرها» و «طراحی الگوی سکونتگاههای روستایی» و چندین کتاب دیگر در حوزه معماری و شهرسازی نوشتهام. سبک کتابها نیاز محور است و دوست دارم مسائل کاربردی را در کتابهایم بگنجانم.
تاکنون چند اثر شما به چاپ رسیده یا در دست انتشار است؟
۱۲ اثر به چاپ رسیده که تألیفها شامل معماری و زبان مشترک آن با سایر هنرها، ۱۰۰ نکتهای که یک معمار و شهرساز باید بداند، طراحی الگوی سکونتگاههای روستایی، معماری انعطافپذیر با تأکید بر مسکن، هنر ساختن، مناجات نامه، در جست و جوی موفقیت است.
همچنین کتابهای اکوشهرها، بلوک شهری، مصالح هوشمند، برای معماری تطبیقی، مصالح چند منظوره و پایدار در حوزههای طراحی و معماری، در جزئیات پوستههای ساختمانی ترجمه هستند.
یک اثر تخصصی دیگر نیز در دست چاپ است که به زودی وارد بازار خواهد شد.
آیا تاکنون بازخورد جالبی از مخاطب کتابهایت داشته اید که برای خودت پر رنگ باشد؟
بله، موارد متعددی بوده که مخاطبان کتابها و مقالات نظرات خود را در مورد موضوعات مختلف بیان کردهاند و از اینکه افراد مشتاقانه این مسائل را پیگیر هستند خوشحال شدهام و برای ادامه کار انگیزهام دوچندان شده است.
از یکی از آثارتان را که خودتان دوست دارید در حد چند جمله برای مخاطبان بگویید؟
تألیف کتاب معماری و زبان مشترک آن با سایر هنرها، کتاب «معماری و زبان مشترک آن با سایر هنرها»، همتی برای شناساندن و درک کردن پیوندها، همسانیها، مشترکات و پلهای اتصالدهندۀ رشتۀ معماری با دیگر هنرها است. معماری بهدلیل میانرشتهای بودنش و بهدلیل هم هنر و هم حرفه و فن بودنش، همواره در طول تاریخ در زمانها و مکانهای مختلف، معماران و سازندگان را با چالشهایی مواجه ساخته است. توجه به ضوابط تعیینشده همراه احتیاج به تغییرپذیری و منعطف بودن فضاها منطبق با نیازها و خواستههای مخاطبان از جمله چالشهایی است که در طراحی و اجرای یک فضا و ساختمان، باید مورد توجه معمار قرار گیرد.
مسائل و مشکلات پیش روی شما در حوزه نویسندگی چیست؟
مسائل شخصی و کمبود وقت، قیمت بالای کاغذ و مدت زمان طولانی داوری کتابها است. نویسندگان در جامعه نقش بسزایی دارند، نیاز است که از جانب مسئولان حمایت شوند تا اینکه قلم به دستان بتوانند در حوزه پژوهش و خلق نوآوریها فعال باشند.
توقع و انتظار شما از جامعه و مسئولان چیست؟
از مسئولان گرامی درخواست دارم حمایت مالی و توجه ویژه به جامعه نویسندگان داشته باشند. توجه به نویسندگان موجب خواهد شد که عموم نسبت به علم روز آگاه باشند و این باعث خواهد شد که شعف و طراوت خاصی به ذهنیت عموم تزریق نمایند، تا جامعه اسلامی همواره صاحب علم و آگاهی باشد. ترغیب و تشویق جامعه به کتابخوانی و حمایت از نویسندگان و تولیدات فرهنگی میتواند موجبات تعالی جامعه را فراهم نماید.
چه کمک و حمایتی میتواند به بهبود شرایط کاری نویسندگان ما در جامعه کمک کند؟
کمکهای مالی و پرداخت برخی هزینههای چاپ از سوی دستگاههای متولی و معرفی کتاب به جامعه هدف در تخصص ما، شهرداریها و ادارات مرتبط با پروژههای عمرانی پیشگام هستند.
آیا افرادی بودهاند که در حوزه نویسندگی آنها را آموزش دهید؟
بله، هماکنون چندین نفر در حوزههای مختلف علمی در حال یادگیری و نوشتن میباشند. خوشبختانه چنین نگرشی موجب شده که جایگاه علم و به ویژه نوشتن باعث شود که نقش فکر و اندیشه در زندگی شأن پر رنگ شود و نسبت به بعدهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی تصمیم اصلحی داشته باشند و مفید واقع شود.
دوستانی که آموزش دیدهاند، خود را شناختهاند و امروز مؤلف چندین جلد کتاب و صاحب منصب علمی هستند.
خودتان بیشتر آثار کدام نویسنده را مطالعه میکنید؟
دکتر کریم پیر نیا، دکتر منوچهر مزینی، دکتر حسین شکوئی، دکتر اسماعیل شیعه، دکتر سید محسن حبیبی، دکتر سید حسن بحرینی، دکتر غلامحسین معماریان و پروفسور کوین لینچ را مطالعه میکنم.
نظرتان در مورد کتاب الکترونیکی و صوتی چیست، میتوانید با این گونه کتابها رابطه برقرار کنید؟
بله نظر موافقی دارم و معتقدم الگوی کتابخوانی تغییر کرده است. کسانی که کتابهای مرجع را به صورت صوت در میآورند حقیقتاً خدمت بزرگی به فرهنگکتابخوانی میکنند.
اگر صحبتی در حوزه کار نویسندگی و مشکلات و چالشهای این حوزه دارید برای مخاطبان بفرمایید.
نویسندگان نیاز به موقعیت مکانی خاص دارند. نیاز است که در ادارات فرهنگی، به ویژه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی هر شهرستان به نویسندگان فضا اختصاص یابد تا بتوانند با همفکری و همیاری یکدیگر کمک حال جامعه علمی باشند، تا فرصت خوب برای نو نویسندگان فراهم شود که نسبت به موقعیت و جایگاه خویش آگاه باشند و به آن تعهد ببندند.
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