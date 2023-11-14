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۲۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۱۹

ضرغامی عنوان کرد؛

رفع موانع احداث ۵۰ پروژه گردشگری در دولت سیزدهم

رفع موانع احداث ۵۰ پروژه گردشگری در دولت سیزدهم

قم- وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از رفع موانع احداث ۵۰ پروژه گردشگری در دولت سیزدهم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید عزت الله ضرغامی ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح دهکده تفریحی دشت بهشت استان قم اظهار داشت: با روی کار آمدن دولت سیزدهم تاکنون ۵۰ پروژه در حوزه گردشگری که موانعی بر سر راه آن بود این مشکلات برطرف شد و با افتتاح آنان در اختیار مردم جهت بهره برداری قرار گرفت.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بیان داشت: مجموعه تفریحی دشت بهشت از جمله مجموعه‌های بزرگ در حوزه گردشگری است که از تلاش‌های سرمایه گذار این پروژه تشکر می‌کنیم.

ضرغامی ابراز داشت: مجموعه‌های گردشگری برای آحاد جامعه است و نباید اینگونه تصور شود که این اماکن برای اقشار مرفه جامعه احداث شده و این سیاست دولت است که تمامی مراکز گردشگری در اختیار همه مردم باشد.

وی ادامه داد: ساماندهی سرویس‌های بهداشتی از آنجا که طهارت مورد توجه دین است؛ برای ما دارای اهمیت است و به همین تلاش می‌شود تا در سفرهای استانی و بازدیدها این موضوع مورد توجه باشد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با بیان اینکه نباید اینگونه مطرح شود که پیگیری این موضوع در شأن وزیر نیست بیان داشت: افتخار یک وزیر خدمت به مردم است و باید مشکلات مربوط به سرویس‌های بهداشتی و محل اقامه نماز در نقاط مختلف کشور به خصوص در جاده‌ها برطرف شود که این امر افتخار ما است.

کد مطلب 5938781

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