دورکاری یک سوم کارکنان دستگاه های اجرایی در پایتخت

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مزینانی ظهر سه شنبه در حاشیه برگزاری کارگروه اضطرار آلودگی هوا اظهار کرد: با توجه به تشدید آلودگی هوای استان و براساس مصوبه کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوای تهران، کلاس‌های آموزشی پیش دبستانی و مقطع ابتدایی آموزش و پرورش در استان تهران به غیر از شهرستان‌های دماوند و فیروزکوه فردا چهارشنبه ۲۴ آبان ماه غیرحضوری و به صورت «مجازی» دایر است و مهدهای کودک تعطیل هستند.

وی ادامه داد: بر اساس این مصوبه فعالیت‌های ورزشی در فضای باز برای سایر مقاطع تحصیلی ممنوع است.

مدیرکل محیط زیست استان تهران خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبات این جلسه یک سوم کارکنان دستگاه‌های اجرایی با اولویت افراد دارای بیماری‌های قلبی عروقی، بیماری‌های زمینه‌ای، تنفسی و خودایمنی و خانم‌های باردار و مادرانی که فرزند زیر ۷ سال دارند، در روز چهارشنبه از ظرفیت دورکاری استفاده کنند.

مزینانی سپس گفت: مجوزهای روزانه طرح ترافیک در روز چهارشنبه توسط شهرداری صادر نمی‌شود؛ همچنین پلیس راهور و پلیس راه فاتب از تردد شبانه خودروهای گازوئیلی سنگین که آلاینده قابل رؤیت دارند، جلوگیری کنند. وی تاکید کرد: پایگاه‌های سیار فوریت‌های پزشکی اعم از اورژانس و هلال احمر در مناطق پرتردد شهر جانمایی شود.