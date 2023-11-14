به گزارش خبرگزاری مهر، رضا سلم آبادی در نشست هم اندیشی و رصد خانواده‌ها در مؤلفه‌های ازدواج، طلاق و فرزند آوری دستگاه‌های اجرایی استان، که با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی استان در محل کمیته امداد استان برگزار شد، اظهار کرد: هدف این نهاد توانمندسازی خانوارها در حوزه معیشت، مسکن، جهیزیه، مباحث تحصیلی و فرهنگی است که در این خصوص در اواخر سال قبل کلینیک مشاوره راه زندگی در سطح استان با ۵۱ مشاوره راه اندازی شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان رضوی با بیان اینکه بسیاری از خانوارهای تحت حمایت دارای آسیب هستند، گفت: زندگی پایدار برای خانواده‌ها مبتنی بر پایه فرهنگ ایرانی اسلامی و توسعه فرهنگ مشاوره از اهداف این نهاد بوده است.

وی با بیان اینکه ۴۱ مشاور در مشهد مستقر هستند، افزود: در ۶ ماه امسال ۵۷۰۰ مددجوی کمیته امداد در این کلینیک در استان به صورت رایگان پذیرش شدند و از مشاوره‌های فردی، گروهی، هدایت تحصیلی و مباحث روانشناسی و.. در جهت توانمند سازی بهره مند شدند.