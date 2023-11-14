سقوط کارتن ضایعات منجر به فوت مرد میانسال در مشهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمد نگهبان اظهار کرد: در پی اعلام مرگ مشکوک در یک کارخانه تولید کاغذ در حاشیه شهر به پلیس، مأموران پاسگاه امام تقی (ع) برای بررسی موضوع به محل حادثه اعزام شدند.

فرمانده انتظامی مشهد بیان کرد: بر طبق بررسی‌های پلیس هنگام تخلیه بار ضایعات کاغذ و کارتن از روی یک دستگاه کامیون بنز توسط «لیفتراگ» از سمت چپ خودرو یک کارتن ضایعات بر روی راننده که در سمت راست خودرو ایستاده بوده، سقوط کرد.

وی ادامه داد: در این حادثه راننده ۴۵ ساله کامیون پس از انتقال به مراکز درمانی با وجود تلاش پزشکان به علت شدت جراحات جان باخت.

نگهبان افزود: در این خصوص پرونده قضایی تشکیل و جسد متوفی به سردخانه منتقل شد.