به گزارش خبرگزاری مهر، احمد جعفری ظهر سه شنبه در آئین بدرقه دانش‌آموزان شهر شیراز به اردوی راهیان‌نور گفت: بیش از ۳۰۰ دانش‌آموز دختر مقطع متوسطه دوم در قالب ۷ اتوبوس امروز به سفر راهیان نور جنوب اعزام شدند تا از نزدیک با فرهنگ ایثار و شهادت و مجاهدت پدران خود در مقابل دشمنان آشنا شوند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بقیه‌الله (عج) شیراز با بیان اینکه دانش‌آموزان در این سفر ۴ روزه از مناطق جنگی دفاع مقدس بازدید خواهند کرد، بیان داشت: سفر راهیان نور سفری متفاوت از تمام سفرها است که در آن دانش‌آموزان با حضور در یادمان‌های دهلاویه، شلمچه، فتح‌المبین، طلائیه، معراج‌الشهدا و اروند به کلاس درس تاریخ معاصر ایران می‌روند.

در پایان این آئین بدرقه از خانواده شهیده راضیه کشاورز و شهیده مدافع سلامت مریم رحیمی تجلیل شد.