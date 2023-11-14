به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تربیت مدرس فرهاد دانشجو، در نشست شورای دانشگاه از ایجاد ناحیه نوآوری مدرس خبر داد و این ناحیه نواوری را آغاز یک فعالیت بزرگ برای دانشگاه تربیت مدرس عنوان کرد که لازم است تمامی دانشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشکده‌ها با توجه به نوع ماهیت دانشکده و مرکز خود در آن ایفای نقش کنند.

حسین نادری‌منش رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس نیز در این نشست در خصوص ناحیه نوآوری مدرس گفت: یکی از راه‌های پاسخگویی به نیازهای جامعه،‌ این است که ابتدا بتوانیم در محیط و محدوده خودمان اثرگذار باشیم و در این راستا دانشگاه با راه‌اندازی ناحیه نوآوری در صدد ایفای نقش اجتماعی خود است تا بتواند با ایجاد این ناحیه به کانونی برای فعالیت‌های نوآورانه فرهنگی، اجتماعی، تکنولوژیکی و اقتصادی در منطقه مورد هدف تبدیل شود.

وی افزود: ناحیه نوآوری مدرس باهدف توسعه زیست‌بوم نوآوری ایجاد می‌شود تا با محوریت مراکز دانشگاهیو علمی، اماکن و فضاهای اطراف، دانشگاه تربیت مدرس را به محل استقرار مناسبی برای فعالیت‌های نوآورانه با نگاه ویژه به مباحث اجتماعی و فرهنگی تبدیل کند و در نهایت بتواند در اشتغال پایدار و اقتصاد دانش‌محور بر اساس اصول توسعه پایدار تأثیرگذار باشد.

نادری‌منش ادامه داد: این ناحیه بیش از ۳۷۰ هکتار وسعت داشته که طی مذاکراتی با شهرداری به ۴۵۰ هکتار افزایش پیدا کرده است که محدود به بزرگراه شهید چمران، خیابان کارگر شمالی، پارک لاله،‌ میدان انقلاب و بزرگراه جلال آل احمد و میدان گلها است.

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس تاکید کرد: با توجه به اینکه در این ناحیه پنج بیمارستان وجود دارد یکی از مهم‌ترین بخش‌های تمرکز ما روی حوزه سلامت است. همچنین در تفاهم‌نامه‌ای که با شهردای تهران منعقد شده است دانشگاه تربیت مدرس در راستای وظیفه دانشگاهی خود در هوشمندسازی منطقه،‌ کمک به حمل و نقل،‌ کم کردن جرایم،‌ فرهنگ اجتماعی منطقه و ... تعاملات خوبی خواهد داشت و ایجاد این ناحیه در جهت نشر دانش و فناوری از دانشگاه به محیط علمی بسیار حائز اهمیت خواهد بود.

نادری‌منش یادآور شد: مراسم افتتاح ناحیه نوآوری مدرس، ۲۹ آبان ماه با حضور شهردار تهران و جمعی از مسئولان وزارت علوم و بهداشت در دانشگاه تربیت مدرس برگزار می‌شود.