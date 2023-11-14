بهره برداری از سیستم تصفیه آب خاکستری در آبفای منطقه چهار 

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در راستای صرفه جویی در مصرف آب و جلوگیری از هدر رفت، پروژه بازچرخانی و تصفیه آب خاکستری، با میثم نجفی معاونت بهره برداری شرکت آبفای منطقه چهار گفت و گویی داشتیم که در ادامه می‌خوانید.

در مورد شروع به فعالیت سیستم تصفیه آب خاکستری در آبفا چهار بفرمائید.

پروژه باز چرخانی آب در سال ۱۳۹۵ توسط شرکت دانش بنیان طراحی و اجرایی شد. این سیستم که به روش بیوراکتورغشایی طراحی شده قابلیت تصفیه آب تا سه متر مکعب در شبانه روز را داراست که از آن برای آبیاری فضای سبز، شستشوی ماشین آلات و پر نمودن فلاش تانک‌ها استفاده می‌گردد.

در مورد سیستم جمع آور آب خاکستری توضیحاتی بدهید.

این سیستم دارای دو مخزن است که مخزن اول به عنوان آشغالگیر به صورت ماهیانه و از طریق دیداری کنترل می‌شود تا از تجمع مواد جامد در آن جلوگیری می‌شود. چنانچه این مخزن تا ۲۵ درصد از مواد زائد پر شده باشد می‌بایست نیمی از آب مخزن با استفاده از شیر تخلیه انتهایی به چاه جذبی تخلیه گردد. مخزن دوم دارای سیستم نانو فیلتراسیون بوده و به طور هوشمند کنترل می‌گردد، فاضلاب در این مخزن تغلیظ شده و می باید هر ۶ ماه یکبار ۲۰ سانت از سطح آب مخزن به چاه جذبی تخلیه گردد. در ادامه جهت حذف بو و سختی، آب استحصال شده، از منبع ثانویه وارد فیلترهای کربنی و پلیمری می‌گردد و پس از آن وارد مخزن نهایی شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در خصوص مزایا و طریق استفاده از پسآب با حسین حسینی رئیس قسمت پشتیبانی آبفا چهار گفت و گو کردیم. وی در این باره عنوان کرد: با توجه به شرایط آب و هوایی نیمه خشک و نیمه بیابانی شهر تهران، رشد جمعیت و منابع محدود آب در این کلانشهر، استفاده مجدد از آب خاکستری می‌تواند بخش مهمی از مشکلات مربوطه را حل نموده و در آینده به عنوان روشی ضروری و غیر قابل تغییر برای کلیه شهرها در نظر گرفته شود. از مزایای استفاده این طرح افزایش ۵۰ درصد ظرفیت آبیاری بدون صرف هزینه‌های اضافی، محدود کردن و کاهش هزینه‌های تخلیه چاه‌های جذبی، استفاده از آب تصفیه شده به منظور شستشو وسایل نقلیه و آبیاری فضای سبز و محوطه‌ها بوده و بهره برداری از پایلوت مورد اشاره موجب صرفه جویی حدود ۹۰۰ متر مکعبی آب در ماه (معادل ۱۰۸۰۰ متر مکعب در سال) می‌گردد.

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