باشگاه پرسپولیس بازیکنان و مربیان خود را ۱۰ درصد جریمه نقدی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در خبر باشگاه پرسپولیس پیرامون این موضوع آمده است: « به دنبال نتایج هفته‌های اخیر، مدیرعامل باشگاه و اعضای هیأت مدیره تصمیم گرفتند اعضای تیم فوتبال را به میزان ۱۰ درصد قرارداد جریمه کنند. همچنین از حسین بادامکی، سرپرست معاونت ورزشی نیز در این رابطه نظرخواهی شد.

اعضای هیأت مدیره بر این باور بوده و هستند که نتایج فعلی تیم تناسبی با پتانسیل فنی مجموعه تیم و توانمندی‌های بازیکنان ندارد و این به معنای باور نسبت به ارزش‌های فنی و شخصیت قهرمانی اعضای تیم و تاکید بر آن است. بر همین اساس با نظر مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره مقرر شد، در صورت نتایج مناسب تیم در بازی‌های آینده به ویژه راهیابی سرخپوشان ایران به مرحله یک هشتم لیگ قهرمانان آسیا، این جریمه لغو شود. همانگونه که جرایم قبلی به دنبال نتایج مناسب تیم در هفته‌های ابتدایی لیگ بخشیده شد.

همچنین بر خلاف شایعات و حاشیه‌سازی‌های صورت گرفته با توجه به عملکرد روشن در سال‌های گذشته، بر توانمندی کادر فنی پرسپولیس به عنوان بهترین گزینه موجود و در نتیجه اعلام حمایت از سرمربی تیم تاکید شد.»

به گزارش خبرنگار مهر، این خبر در حالی منتشر شد که حسین خبیری عضو هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس در گفت و گو با خبرنگار مهر، از هرگونه جریمه این تیم بی اطلاع بود و آن را تکذیب کرد.