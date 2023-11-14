مصادیق تعارضات و تغییر کاربری مدارس خیرساز بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با دستور وزیر آموزش و پرورش برای اولین بار جلسه کارگروه حمایت از خیرین مدرسه ساز کشور با حضور ناصر قفلی رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز، حمیدرضا خان محمدی ریاست سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، احمد محمودزاده ریاست سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی و اردستانی، مدیر کل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضائی وزارت آموزش و پرورش، راشکی معاونت برنامه ریزی و توسعه مشارکت‌های مردمی سازمان نوسازی مدارس، بنیادی نماینده معاونت پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش، مدیرعامل جامعه خیرین و جمعی از مسئولین و مرتبطین حوزه مدارس خیری برگزار شد.

در این جلسه موضوعات مهمی در خصوص مسائل پیش روی مدارس خیر ساز بحث و تبادل نظر شد.

ناصر قفلی رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز کشور در این جلسه با قدردانی از اهتمام خیرین به توسعه حمایت در حوزه مدرسه سازی اظهار داشت: ما وظیفه داریم نگرانی‌های خیرین در مسیر مدرسه سازی را مرتفع نمائیم، خبر نباید نگرانی در خصوص فرایند ساخت مدرسه داشته باشد.

خان محمدی معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور هم در این جلسه با بیان حجم تعهدات خیرین در دولت سیزدهم تصریح کرد: اعتماد مردم به موضوع مدرسه سازی با هیچ زبان و گامی قابل جبران نیست، ما باید تلاش کنیم مسائل و مشکلات پیش روی خیرین مدرسه ساز را برداریم، خیرین نباید در مسیر خداپسندانه مدرسه سازی نگرانی و دغدغه داشته باشند.

در ادامه جلسه، موضوعات و مصادیق مهم خیرین مدرسه ساز از جمله مشکلات، مصادیق تعارضات، تغییر نام و تغییر کاربری مدارس مطرح و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

تدوین آئین نامه شفاف سازی، پیش بینی تضامین کافی در قوانین داخلی در وزارت آموزش و پرورش در برنامه سنواتی و برنامه توسعه و بررسی مسائل و مشکلات در سطح استان‌ها مورد تاکید و تصویب قرار گرفت.

همچنین مقرر شد موضوعات مورد انتظار کارگروه در سطح استان‌ها با حضور مدیران کل آموزش و پرورش و نوسازی مدارس استان پیگیری شود.

در پایان تاکید شد بزودی آئین نامه‌ای مرتبط در این خصوص به استان‌ها ابلاغ شود.

گفتنی است این جلسه هرماه یک بار در محل جامعه خیرین مدرسه ساز کشور تشکیل خواهد شد.