به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه فرهنگسرای معرفت برنامه‌های خود را برای سی و یکمین هفته کتاب اعلام کرد.‌

این برنامه‌ها طی روزهای ۲۳ تا ۳۰ آبان اجرا و شامل ثبت نام رایگان کتابخانه، بخشودگی جرایم دیرکرد کتاب، کتابخانه گردی (بازدید گروهی دانش‌آموزان از کتابخانه و آشنایی با فعالیت بخش‌های مختلف کتابخانه‌های عمومی)، کتاب در گردش (اهدا کتاب به شهروندان و دعوت از آنان به اهدا همان کتاب پس از مطالعه) کتابخانت رو بساز (اهدا کتاب به کتابخانه‌های سازمان و کتابخانه‌های مناطق کم برخوردار) و کارگاه داستان نویسی خلاق (آموزش داستان‌نویسی ویژه نوجوانان) می‌شوند.

علاقه مندان می‌توانند برای حضور در برنامه‌ها در زمان یاد شده به کتابخانه شیخ هادی نجم آبادی فرهنگسرای معرفت مراجعه کنند.