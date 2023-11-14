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۲۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۶:۵۶

توسط فرهنگسرای معرفت؛

کارگاه آموزش داستان نویسی خلاق در هفته کتاب برگزار می‌شود

کارگاه آموزش داستان نویسی خلاق در هفته کتاب برگزار می‌شود

برگزاری کارگاه داستان نویسی خلاق ویژه نوجوانان از جمله برنامه های فرهنگسرای معرفت در سی و یکمین هفته کتاب است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه فرهنگسرای معرفت برنامه‌های خود را برای سی و یکمین هفته کتاب اعلام کرد.‌

این برنامه‌ها طی روزهای ۲۳ تا ۳۰ آبان اجرا و شامل ثبت نام رایگان کتابخانه، بخشودگی جرایم دیرکرد کتاب، کتابخانه گردی (بازدید گروهی دانش‌آموزان از کتابخانه و آشنایی با فعالیت بخش‌های مختلف کتابخانه‌های عمومی)، کتاب در گردش (اهدا کتاب به شهروندان و دعوت از آنان به اهدا همان کتاب پس از مطالعه) کتابخانت رو بساز (اهدا کتاب به کتابخانه‌های سازمان و کتابخانه‌های مناطق کم برخوردار) و کارگاه داستان نویسی خلاق (آموزش داستان‌نویسی ویژه نوجوانان) می‌شوند.

علاقه مندان می‌توانند برای حضور در برنامه‌ها در زمان یاد شده به کتابخانه شیخ هادی نجم آبادی فرهنگسرای معرفت مراجعه کنند.

کد مطلب 5938974

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