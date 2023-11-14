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۲۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۵۴

مدیرکل صنعت و معدن خراسان شمالی:

۵ معدن بزرگ برای احیا کارخانه سیمان سمنگان تملک شده است

۵ معدن بزرگ برای احیا کارخانه سیمان سمنگان تملک شده است

بجنورد_ مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی گفت: ۵ معدن بزرگ برای احیا و احداث کارخانه سیمان سمنگان در نظر گرفته شده است.

حسین حاجی بگلو در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت و شرایط کارخانه سیمان سمنگان اظهار کرد: بر اساس اظهارات مدیرعامل این مجموعه در حال احداث، کارخانه سیمان سمنگان هم اکنون ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی از تلاش برای احیای احداث این مجموعه عظیم صنعتی در استان خبر داد و گفت: با توجه به بررسی‌های انجام شده برای احیای این واحد صنعتی اقداماتی نظیر به روز رسانی ضمانت نامه‌ها، ارائه قرارداد با مسئول فنی معدن و همچنین تمدید پروانه‌های منقضی معادن به نام این کارخانه باید انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: سیمان سمنگان از واحدهای تولیدی استان است که برای رفع موانع احیای آن باید اقدامات اصولی انجام شود که در این زمینه پنج معدن بزرگ برای فعالیت این واحد تولیدی در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 5938990

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