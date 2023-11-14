کتاب «قوراما» رونمایی می شود

حجت الاسلام محمد جواد باقری ارومی در آستانه روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی و به منظور نشان دادن نقش تأثیرگذار روحانیت و شورای فرهنگ عمومی در بسط و گسترش این فرهنگ در روزهای آتی از اولین اثر خود با نام «قوراما» رونمایی خواهم کرد.

حجت الاسلام باقری افزود: قوراما چهل خاطره برگزیده از دوران امامت جمعه به همراه تصاویر رنگی در سایز رقعی و در ۶۴ صفحه منتشر شده است.

وی با بیان اهمیت تربیت در سنین کودکی و ضرورت بیان مفاهیم فرهنگی برای کودکان به زبان کودکانه اظهار داشت: سه اثر نیز در حوزه کودک و نوجوان با موضوعات معرفی اماکن گردشگری در آستارا، آموزش حفاظت از محیط زیست و وحدت شیعه و سنی؛ در ۱۶ صفحه و قطع وزیری در حال آماده سازی هستند.

امام جمعه آستارا با بیان اینکه چند اثر دیگر در حوزه ایثار و شهادت، برای دومین کنگره سرداران و ۸۰۰۰ شهید استان گیلان که در سال ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد، با همکاری جمعی از نویسندگان شهرستان در حال آماده سازی است، افزود: به لطف خدا نویسندگان خوش ذوق و اهل قلم فرهیخته ای در شهرستان آستارا هستند که با حمایت از آنان می‌توان آثار بسیار شایسته ای را تولید کرد.

باقری ارومی با بیان اینکه کتاب باید در سبد خانواده ها قرار گیرد و مطالعه جزو برنامه‌های روزمره مردم ما باشد، افزود: هر چند امروزه کتاب های جدید جایگزین کتاب های کاغذی شده اند اما ورق زدن کتاب و استشمام بوی کاغذ حس خاطره انگیزی است که با روح و جان ما عجین شده و حس شیرین مطالعه و کسب دانایی را برای ما زنده می‌کند.