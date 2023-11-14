حاشیه پر رنگ تر از متن در جلسه شورای شهر بیرجند

به گزارش خبر نگار مهر فرماندار بیرجند در جلسه شورا که رئیس پلیس راهور شهرستان بیرجند هم حضور داشت، گفت: انتطارات از شهر بیرجند و مرکز استان این است که در طراز استان باشد و هرچند انبوهی از کارهای انباشته از سال های گذشته وجود دارد اما انتطار مردم از شورا و شهرداری، اجرای پروژه مهمی در طراز استان است.

فاضلی فرد با بیان این که اجرای تقاطع غیر هم سطح در شهر بیرجند در سفر اول و دوم رئیس جمهور به خراسان جنوبی برای اختصاص اعتبار می توانست مطرح شود، افزود:با وجود پی گیری های زیاد، طرح های مورد نظر با تاخیر ارسال شد.

وی با اشاره به این که انجام هر کاری در شهر باید پیوست فرهنگی داشته باشد، تاکید کرد: موضوع اجرای تقاطع غیر هم سطح در بیرجند از سال های گذشته مطرح بوده است تا از این طریق گره های ترافیکی در نقاط مختلف شهر رفع شود.

سکونت حدود ۴۰ هزار نفر در مهر شهر

به گفته وی حدود ۴۰ هزار نفر ساکن

در مهر شهر از یک راه دسترسی استفاده می کنند که برای ایجاد تقاطع غیر هم سطح از تقاطع پاسداران_ صیاد شیرازی و غفاری مهم تر است.

فرماندار بیرجند گفت: اکنون که دولت از انجام درخواست های استان حمایت می کند، از ظرفیت های موجود برای برای انجام این کار باید بهره بگیریم.

فاضلی فرد خاطر نشان کرد: اگر تقاطع غیر هم سطح در تقاطع پاسداران ایجاد شود، شاهد هجمه ساکنان مهر شهر نسبت به شهرداری و شورا خواهیم بود.

به گفته وی با توجه به این که به موازات صیاد شیرازی، بلوار جدیدی احداث می شود، مطالعات مهر شهر و تقاطع پاسداران_ صیاد شیرازی هم زمان می تواند انجام شود.

عضو شورای شهر بیرجند هم گفت: در بودجه سال جاری شهرداری، دو میلیارد تومان برای انجام طرح مطالعات تقاطع غیر هم سطح پیش بینی شده است.

ویدا ناصری افزود: ۷۰۰ میلیون تومان آن برای انجام طرح مطالعات تقاطع پاسداران_ صیاد و یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان دیگر برای انجام مطالعات در جای دیگری می تواند هزینه شود.

رئیس پلیس راهور شهرستان بیرجند با بیان این که وظیفه پلیس اعمال قانون و رسیدگی به تصادفات است، گفت: شب جمعه گذشته چهار تصادف در بلوار پیامبر اعظم(ص) داشتیم که در آنها ۱۳ نفر مجروح شدند.

سرهنگ سید محمد محمد زاده با بیان این که از سال ۱۳۹۳ تاکنون چند مصوبه برای بلوار پیامبر اعظم(ص) داشته ایم که تاکنون اجرا نشده اند، افزود: کوتاهی در اجرای این مصوبات در نهایت منجر با بازداشت من و شهردار خواهد شد.

وی با بیان بعضی از مشکلات موجود در گره های ترافیکی شهر بیرجند، خاطر نشان کرد: این در حالی است که شهرداری برای نصب چراغ های تزئینی در شهر سه میلیارد تومان هزینه کرده است .

به گفته وی تقاطع پاسداران_ صیاد هیچ نیازی به ایجاد تقاطع غیر هم سطح ندارد و ورودی مهر شهر در این خصوص باید در اولویت قرار گیرد.

شهردار بیرجند هم با بیان این که خیلی از مسایل مطرح شده مربوط به مصوبات سال ۱۳۹۳ است که کار در این زمینه را آغاز کرده ایم، گفت: در ۲۰ ماه گذشته که می خواستیم کار ترافیک شهری را شروع کنیم، در انبار تنها تعدادی محدودی چراغ داشتیم و این در حالی است که در دو سال گذشته ۱۴۳میلیارد تومان کار ترافیکی یا مرتبط با آن انجام داده ایم.

مهدی بهترین افزود: با وجود مصوبات شورای ترافیک که نیروی انتطامی را موظف به استفاده از سرور کرده یود،از بودجه شهرداری ۸۰۰ میلیون تومان در این خصوص هزینه کردیم که با این وجود از تعدادی از دوربین های شهری هنوز استفاده نمی شود.

وی با اشاره به این که پلیس در بلوار پیامبر اعظم (ص) باید حضور پر رنگ تری داشته باشد، افزود: بیش از ۲۰ میلیارد تومان شهرداری برای ماده ۲۳ طلبکار است.

به گفته وی بر اساس مصوبه شورای ترافیک استان، طرح مطالعات ایجاد تقاطع غیر هم سطح تقاطع پاسداران_ صیاد شیرازی در حال انجام است و اعضای شورای شهر ببرجند تنها تصمیم گیرنده در این باره نیستند.

بر اساس این گزارش بعد از بیان نظرات اعضای شورا در این خصوص، رای گیری شد و با اولویت ورودی مهر شهر، تقاطع پاسداران_ صیاد شیرازی و تقاطع غفاری برای ایجاد تقاطع غیر هم سطح موافقت شد که شهردار به دلیل این که تصمیم اعضای شورا در این خصوص غیر کارشناسی است، با آن مخالفت و بر اولویت تقاطع پاسداران_ صیاد شیرازی برای اجرای تقاطع غیر هم سطح تاکید کرد.

در ادامه این جلسه تعدادی از اهالی بین مفتح ۴۵ و ۴۷ در جلسه شورا حضور پیدا کردند و خواستار مخالفت اعضای شورا با اجاره دادن فضای سبز موجود در این محله به مخابرات توسط شهرداری برای نصب دکل مخابراتی شدند که مقرر شد بعد از بررسی این موضوع تصمیم لازم گرفته شود.