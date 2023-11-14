کلاهبرداری ۹۰۰ میلیون ریالی در پی دریافت پیامک «ابلاغیه علیه شما»

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین نوروزی اظهار کرد: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر برداشت غیرمجاز از حساب بانکی وی، موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی افزود: مجرمان سایبری با ارسال پیامکی با مضمون «ابلاغیه علیه شما» اقدام به برداشت غیر مجاز از حسابهای بانکی شهروندان میکردند که در این روش یک پیام حاوی لینک جعلی برای کاربران ارسال میشود و پس از کلیک کردن بر روی لینک آلوده نرمافزار مخرب بر روی تلفن همراه کاربران نصب میشود و درخواست واریز مبلغ ناچیزی برای مشاهده جزئیات ابلاغیه را دارد که همین واریز به ظاهر ناچیز پایه و اساس برداشتهای غیرمجاز از حساب قربانی است.
فرمانده انتظامی علی آباد کتول با اشاره به شناسایی متهمین و عودت وجه به حساب شاکی گفت: پیامکهای اصلی سامانه ثنا فاقد لینک است و برای مشاهده ابلاغیه قضائی نیاز به واریز وجه نقد نیست و شهروندان باید دقت کنند که ابلاغ الکترونیک قضائی با عنوان ADLIRAN ارسال میشود.
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