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۲۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۷:۱۱

فرمانده انتظامی علی آباد کتول عنوان کرد؛

کلاهبرداری ۹۰۰ میلیون ریالی در پی دریافت پیامک «ابلاغیه علیه شما»

کلاهبرداری ۹۰۰ میلیون ریالی در پی دریافت پیامک «ابلاغیه علیه شما»

علی آباد- فرمانده انتظامی علی آباد کتول ضمن هشدار در خصوص لینک‌های آلوده پیامک «ابلاغیه علیه شما»، از کشف پرونده‌ برداشت غیرمجاز به ارزش ۹۰۰ میلیون ریال در هفته‌ گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین نوروزی اظهار کرد: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر برداشت غیرمجاز از حساب بانکی وی، موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مجرمان سایبری با ارسال پیامکی با مضمون «ابلاغیه علیه شما» اقدام به برداشت غیر مجاز از حساب‌های بانکی شهروندان می‌کردند که در این روش یک پیام حاوی لینک جعلی برای کاربران ارسال می‌شود و پس از کلیک کردن بر روی لینک آلوده نرم‌افزار مخرب بر روی تلفن همراه کاربران نصب می‌شود و درخواست واریز مبلغ ناچیزی برای مشاهده جزئیات ابلاغیه را دارد که همین واریز به ظاهر ناچیز پایه و اساس برداشت‌های غیرمجاز از حساب قربانی است.

فرمانده انتظامی علی آباد کتول با اشاره به شناسایی متهمین و عودت وجه به حساب شاکی گفت: پیامک‌های اصلی سامانه ثنا فاقد لینک است و برای مشاهده ابلاغیه قضائی نیاز به واریز وجه نقد نیست و شهروندان باید دقت کنند که ابلاغ الکترونیک قضائی با عنوان ADLIRAN ارسال می‌شود.

کد مطلب 5939064

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    نظرات

    • پرستو IR ۱۶:۵۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۹
      2 2
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      برای منم همچین پیامکی اومده.ولی اصلا رو لینک کلیک نکردم
    • ش Ario IR ۱۴:۱۴ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۹
      3 0
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      الان برا گوشی منم اومد منتها خوشبختانه لینک ناخواناو چنتا مربع بود بعدشم من با اون گوشی اصن اینترنت کارنمیکنن، اما خدایی چرا قوه قضایی رد این بی وجودا رو نمیزنه حقشونه انگشتشون قطع کنن
    • پارسا IR ۲۱:۵۲ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۵
      0 0
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      ابلاغیه الکترونیکی
    • مهدی IR ۰۰:۴۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۰
      3 2
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      برا منم آمد واردش شدم اول یه شماره پیگری آمد نوشت شماره پیگری شماست بعد یه مبلغی رو می‌پرداختم ک وارد شه یه برنامه آمد نوشته بود عدالت قضایی؟ شماره ملی با شماره تلفن میخواست
    • ۰۱:۰۸ - ۱۴۰۳/۰۷/۱۱
      0 1
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      خوب

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