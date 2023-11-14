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۲۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۷:۵۸

رئیس اداره پیش بینی هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد:

سامانه بارشی وارد کهگیلویه و بویراحمد می شود

سامانه بارشی وارد کهگیلویه و بویراحمد می شود

یاسوج_ رئیس اداره پیش بینی هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد از ورود سامانه بارشی به جو استان روز چهارشنبه خبر داد.

ولی بهره مند در گفت و گو با خبرنگار مهر، افزود: با توجه به بررسی نقشه‌های پیش یابی و الگوهای مختلف جوی، از فردا بعد از ظهر با ورود سامانه بارشی به جو استان تا صبح جمعه شاهد آسمانی ابری خواهیم بود.

وی ابراز داشت: بر همین اساس آسمان استان در برخی نقاط همراه با بارش باران، گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد خواهد بود.

بهره مند افزود: ضمناً بارش در قلل مرتفع به صورت برف پیش بینی می‌شود.

رئیس اداره پیش بینی هواشناسی استان به وضعیت ۲۴ گذشتهدمای استان اشاره کرد و بیان داشت: بر اساس وضعیت هوای ۲۴ ساعت گذشته، لنده با بیشینه دمای ۶ ۳۰ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و یاسوج با کمینه دمای ۵/۶ درجه سانتیگراد سردترین نقاط استان بودند.

کد مطلب 5939131

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    نظرات

    • IR ۱۰:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۴
      3 0
      پاسخ
      نه

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