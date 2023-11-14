رد رشوه ۲۰ میلیونی از سوی مأمور راهور

خبرگزاری مهر - زهرا فرزام: رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ سردار حمید خروش با اعلام این خبر گفت: مأموران منطقه ۱۳ پلیس راهور تهران حین انجام وظیفه یک دستگاه سواری پژو ۲۰۶ را به جهت داشتن سرعت بالا متوقف کردند.

وی ادامه داد: مأموران ضمن بررسی مدارک هویتی متوجه عدم تعادل راننده خودرو شده و با انجام تست‌های آزمایشگاهی مشخص شد که راننده خودرو از نوشیدنی‌های غیر مجاز استفاده کرده است.

این مقام ارشد انتظامی ابراز داشت: راننده خودرو جهت چشم‌پوشی مأموران از تخلف وی مبلغ ۲۰ میلیون ریال پیشنهاد می‌کند که مبلغ رشوه با عزت نفس و صحت عمل مأموران وظیفه شناس رد می‌شود.

سردار خروش ابراز داشت: متهم برای سیر مراحل قانونی به کلانتری ۱۲۸ پلیس پیشگیری تهران معرفی شد.

رئیس بازرسی پلیس تهران در پایان از مردم خواست: هرگونه پیشنهاد، تقدیر، انتقاد یا درخواست از پلیس را با سامانه مردمی ۱۹۷ در میان بگذارند.