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۲۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۸:۲۷

رد رشوه ۲۰ میلیونی از سوی مأمور راهور

رد رشوه ۲۰ میلیونی از سوی مأمور راهور

رییس بازرسی فرماندهی انتظامی تهران از صحت عمل مأموران منطقه ۱۳ پلیس راهور این فرماندهی در رد رشوه ۲۰ میلیون ریالی خبر داد.

خبرگزاری مهر - زهرا فرزام: رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ سردار حمید خروش با اعلام این خبر گفت: مأموران منطقه ۱۳ پلیس راهور تهران حین انجام وظیفه یک دستگاه سواری پژو ۲۰۶ را به جهت داشتن سرعت بالا متوقف کردند.

وی ادامه داد: مأموران ضمن بررسی مدارک هویتی متوجه عدم تعادل راننده خودرو شده و با انجام تست‌های آزمایشگاهی مشخص شد که راننده خودرو از نوشیدنی‌های غیر مجاز استفاده کرده است.

این مقام ارشد انتظامی ابراز داشت: راننده خودرو جهت چشم‌پوشی مأموران از تخلف وی مبلغ ۲۰ میلیون ریال پیشنهاد می‌کند که مبلغ رشوه با عزت نفس و صحت عمل مأموران وظیفه شناس رد می‌شود.

سردار خروش ابراز داشت: متهم برای سیر مراحل قانونی به کلانتری ۱۲۸ پلیس پیشگیری تهران معرفی شد.

رئیس بازرسی پلیس تهران در پایان از مردم خواست: هرگونه پیشنهاد، تقدیر، انتقاد یا درخواست از پلیس را با سامانه مردمی ۱۹۷ در میان بگذارند.

کد مطلب 5939144

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    نظرات

    • امیر IR ۱۸:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۳
      0 0
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      خسته نباشید تشکر کاش تمام ماموران وکارمندان بخش خصوصی دولتی شما رو الگو بگیرن طول عمر باعزت برای شما برادر گرانقدر
    • حسن IR ۲۱:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۳
      61 6
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      کلا برای دو میلیون تومان اینقدر سر و صدا راه اندخته اند؟!!!خسته نباشید
    • US ۲۲:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۳
      28 5
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      بنظر میاد باید فرهنگ سازی بشه .دستگیری زندان جریمه .اصلا کا درستی نیست
    • مجید IR ۰۶:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۴
      32 5
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      همون اول میگفتی ۲۰ میلیون ریال
    • ف،ر IR ۰۵:۳۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۵
      3 0
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      مدتهاست به197زنگ میزنیم کسی جوابگونیست که!!!
    • IR ۰۷:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۵
      2 0
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      وجدانا گفتن داشت آخه ۲میلیون چیه .همچی میگه رد رشوه هرکی ندونه میگه یقین ۲۰۰میلیون بوده🤣🤣🤣🤣پول یه پفک
    • علی IR ۰۹:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۵
      0 0
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      کسی که بیست میلیون ریال رشوه پیشنهاد می‌کنه ، حتما سلطان رشوه است و باید اعدام شود خخخ

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