به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، سازمان عفو بین الملل از وزرای شرکت کننده در اجلاس شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا در بلژیک خواست تا برای غزه فراخوان برقراری آتش بس بدهند.

این سازمان با انتشار بیانیه‌ای در این باره بر ضرورت پایان یافتن «بحران انسانی» رو به گسترش در غزه تاکید کرد.

عفو بین‌الملل در این بیانیه اتحادیه اروپا را در رعایت قوانین بین المللی و ارائه فراخوان آتش بس، ناموفق ارزیابی و خاطرنشان کرد: برخی از کشورها مانند ایرلند، بلژیک و اسپانیا فراخوان آتش بس داده و ضمن انتقاد از موارد نقض آتش بس توسط اسرائیل و حماس به حق برگزاری راهپیمایی‌هایی مسالمت آمیز احترام گذاشته اند.

در این بیانیه در انتقاد از موضع آلمان، اتریش و چک در ایجاد ممانعت برای ارائه این فراخوان آمده است: این کشورها مانع اعلام ارتکاب اسرائیل به نقض حقوق بین المللی بشردوستانه می شوند. این رفتار موجب ایجاد فضای مصون از مجازات برای مقامات اسرائیل که موظف به حفظ امنیت غیرنظامیان هستند، می‌ شود.

در این راستا، ایو گدی، مدیر سازمان‌های اروپایی این نهاد هم اعلام کرد که خشونت فزاینده در غزه به سطح وحشتناکی رسیده است.

وی با اشاره به تداوم بمباران بی وقفه اشغالگران قدس در غزه مقابل دیدگان جهانیان گفت که در اثر این حملات روزانه حدود ۳۰۰ فلسطینی که اکثرشان کودک هستند، جان خود را از دست می‌دهند.