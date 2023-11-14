واکنش دادستانی تهران به ادعای خضریان درخصوص شبنم نعمت زاده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس که روز گذشته در رابطه فراری بودن یک محکوم اقتصادی که در زندان است مطالبی خلاف واقع مطرح کرده بود امروز با عدول از ماجرای متواری بودن فرد مورد اشاره مطالب غیر دقیق دیگری هم در ادامه بیان کرد.

روز گذشته بعد از طرح برخی ادعاها از سوی علی خضریان، روابط عمومی دادستانی عمومی و انقلاب تهران با صدور اطلاعیه‌ای، متواری بودن شبنم نعمت‌زاده را تکذیب و اعلام کرد: این محکوم اقتصادی هم اکنون در زندان اوین است و خبر متواری بودن وی کذب محض است.

پس از صدور اطلاعیه روابط عمومی دادستانی تهران مجدداً علی خضریان در مصاحبه دیگری که امروز منتشر شد ضمن پس گرفتن ادعای خلاف واقع قبلی خود، اظهارات روز گذشته‌اش را تغییر داد و با عدول از ماجرای متواری بودن فرد مورد اشاره گفت: انتظار داریم با توجه به اینکه جرم خانم نعمت‌زاده جنبه عمومی داشته اسناد مرخصی رفتن و بازگشت به زندان نامبرده و مدت زمانی را که مجموعاً در زندان بوده است، منتشر شود تا افکار عمومی خودشان قضاوت کنند.

این درحالیست که وی هنوز بابت خبر کذب متواری بودن نعمت زاده هیچ سند قابل اعتنایی ارائه نکرده است.

لازم به ذکر است طبق ماده ۵۲۰ ایین دادرسی کیفری محکومان می‌توانند در صورت رعایت ضوابط زندان پس از سپردن تأمین مناسب ماهانه حداکثر ۳ روز از مرخصی برخوردار شوند که شبنم نعمت زاده نیز بیش از این از حق مرخصی قانونی خود استفاده نکرده است و بابت مدت زمان غیبت غیر قانونی ضمن جلب و بازداشت از سوی دادستانی تهران، در همان مقطع زمانی، علیه وی اعلام جرم جدید شد که در حال رسیدگی است.

طرح ادعاهای خلاف واقع و بدون سند از سوی خضریان به اینجا ختم نشد و وی در مصاحبه امروز خود با استناد به جلسه دادگاهی که در آبان ماه برگزار شده ادعاهایی را به نقل از وکیل نعمت‌زاده و قاضی مطرح می‌کند؛ که بررسی‌ها نشان می‌دهد این موضوع هم غیر دقیق می‌باشد و موارد مطرح شده صحت ندارد

در پی طرح ادعاهای کذب صورت گرفته از سوی این نماینده مجلس، دادستانی تهران طی نامه‌ای به هیأت رئیسه مجلس خواستار این شد که هیأت نظارت بر نمایندگان اعلام کند آیا اعلام خبر کذب متواری بودن یک محکوم اقتصادی جزو وظایف نمایندگی خضریان بوده است یا خیر؟

گفتنی است، پیش از این در راستای حفظ و ارتقای امنیت روانی جامعه، افراد مختلفی برای ارائه توضیحات و مستندات به مرجع قضائی احضار شده‌اند.

محمود صادقی، پروانه سلحشور، صادق زیباکلام، آذر منصوری و برخی دیگر از نمایندگان مجلس و همچنین چهره‌های مشهور از جمله افرادی هستند که در رابطه با ادعاهای خود در رسانه‌ها و فضای مجازی جهت ارائه مستندات به دادستانی احضار شدند و برای آن‌ها پرونده قضائی تشکیل شد.

همچنین همزمان با نزدیک شدن به زمان برگزاری رقابت‌های انتخاباتی برخی افراد جهت مطرح شدن و کسب رأی سعی می‌کنند از شیوه‌های جعلی و متقلبانه به مسموم کردن فضای کشور روی بیاورند که در همین راستا جلسات ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی در دادستانی کل کشور در حال برگزاری است

در همین زمینه روز گذشته رئیس قوه قضائیه خطاب به اعضای ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی تاکید کرد توجه داشته باشید که موضوعی که دنبال می‌کنید حواشی زیادی به دنبال دارد و چنانچه در قبال آن، تمهیدات پیشگیرانه اتخاذ نشود، با پرونده‌های زیادی در این خصوص مواجه می‌شویم.