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۲۳ آبان ۱۴۰۲، ۲۰:۲۴

پویایی جوانان با سازمان‌های مردم نهاد ارتباط مستقیم دارد

پویایی جوانان با سازمان‌های مردم نهاد ارتباط مستقیم دارد

اردبیل- سرپرست مشارکت‌های اجتماعی و فعالیت‌های داوطلبانه جوانان گفت: پویایی حوزه جوانان در ادارات کل با پویایی سازمان‌های مردم نهاد جوانان ارتباط مستقیم دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی پارسانیا شامگاه سه‌شنبه در بیستمین رویداد «همنا» که به میزبانی اردبیل برگزار شد، اظهار کرد: پویایی حوزه جوانان در ادارات کل ورزش و جوانان استان‌ها با پویایی سازمان‌های مردم نهاد جوانان ارتباط مستقیم دارد.

وی راه‌اندازی شبکه‌های تخصصی و موضوع محور سازمان‌های مردم نهاد جوانان را از جمله برنامه‌های در دست اقدام این اداره کل برشمرد.

سرپرست مشارکت‌های اجتماعی و فعالیت‌های داوطلبانه جوانان تصریح کرد: در گام نخست به منظور ایجاد چارچوب مشخص در این فرآیند شیوه‌نامه‌ای تدوین و به تمامی ادارات کل تابعه ارسال شد.

پارسانیا با اشاره به تنوع موضوع فعالیت سمن‌های جوانان در سراسر کشور گفت: بر اساس موضوعاتی که سمن‌های جوانان در آن مشغول به فعالیت هستند، ۱۴ شبکه در استان‌های یزد، قم، خوزستان، فارس، اصفهان، زنجان، آذربایجان شرقی، کرمان، چهارمحال بختیاری، قزوین، مازندران، تهران و آذربایجان غربی تشکیل شده است.

وی افزود: امیدواریم تا پایان سال این فعالیت‌ها به ثمر برسند و طبق شیوه‌نامه آنها را فعال کنیم و تلاش اداره کل مشارکت‌های اجتماعی جوانان بر افزایش کمی و ارتقای کیفی سمن‌های جوانان است که تمامی اقدامات این اداره کل بر این اساس برنامه‌ریزی شده و ایجاد شبکه‌های تخصصی نیز از طریق هم‌افزایی در تحقق این مهم مؤثر خواهد بود.

پارسانیا در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در نظر داریم در این شبکه‌های تخصصی علاوه بر سمن‌های جوانان که مجوز خود را از وزارت ورزش و جوانان دریافت کرده‌اند، فرصتی فراهم کنیم تا دیگر مجموعه‌ها و تشکل‌ها مانند گروه‌های جهادی و سایر سازمان‌های مردم نهاد که زیرمجموعه وزارت ورزش و جوانان نباشند نیز بتوانند از این بستر استفاده کنند.

وی اضافه کرد: حمایت‌های مالی به سمت شبکه‌ها رفته و فراخوان جدید طرح‌ها به استان‌ها اعلام و سهم اعتباری هر استان مشخص شده است.

پارسانیا بیان کرد: سمن‌ها می‌توانند طرح‎‌های خود را در سامانه ثبت کنند تا مورد بررسی شورای داوری استان‌ها قرار گیرد و اگر طرحی هزینه بالای ۵۰۰ میلیون ریال داشته باشد، در شورای داوری ستاد بررسی و با توجه به سهم اعتباری استان پرداخت خواهد شد.

وی در ادامه سخنان خود یادآور شد: هر تشکلی که خارج از وزارت ورزش و جوانان مجوز فعالیت گرفته اما سن اعضای هیأت مدیره یا شورای مرکزی آن بین ۱۸ تا ۳۵ سال باشد نیز می‌تواند عضو شبکه‎‌ها شده و طرح و ایده خود را مطرح و از حمایت‌های مادی و معنوی وزارت ورزش و جوانان استفاده کند.

پارسانیا با اشاره به رویداد «نما»، استان اردبیل را در این رویداد پیشرو عنوان کرد و گفت: این رویداد با طرح برترین ایده‌های جوانان در حوزه مسائل اجتماعی و پاسخ‌های مناسب برای حل آن را با رویکرد افزایش مشارکت اجتماعی با هدف فعالسازی جوانان نوآور در قالب گروه‌های کاری و سوق دادن آنها به سمت مشارکت اجتماعی و همچنین استفاده از خلاقیت، دانش و توانایی نسل جوان در مواجهه با مسائل اجتماعی جامعه برگزار شد که استان اردبیل بیشترین ثبت‌نامی را در تیم‌هایی که ایده داده بودند، داشت.

کد مطلب 5939243

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