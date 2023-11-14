به گزارش خبرنگار مهر، علی پارسانیا شامگاه سه‌شنبه در بیستمین رویداد «همنا» که به میزبانی اردبیل برگزار شد، اظهار کرد: پویایی حوزه جوانان در ادارات کل ورزش و جوانان استان‌ها با پویایی سازمان‌های مردم نهاد جوانان ارتباط مستقیم دارد.

وی راه‌اندازی شبکه‌های تخصصی و موضوع محور سازمان‌های مردم نهاد جوانان را از جمله برنامه‌های در دست اقدام این اداره کل برشمرد.

سرپرست مشارکت‌های اجتماعی و فعالیت‌های داوطلبانه جوانان تصریح کرد: در گام نخست به منظور ایجاد چارچوب مشخص در این فرآیند شیوه‌نامه‌ای تدوین و به تمامی ادارات کل تابعه ارسال شد.

پارسانیا با اشاره به تنوع موضوع فعالیت سمن‌های جوانان در سراسر کشور گفت: بر اساس موضوعاتی که سمن‌های جوانان در آن مشغول به فعالیت هستند، ۱۴ شبکه در استان‌های یزد، قم، خوزستان، فارس، اصفهان، زنجان، آذربایجان شرقی، کرمان، چهارمحال بختیاری، قزوین، مازندران، تهران و آذربایجان غربی تشکیل شده است.

وی افزود: امیدواریم تا پایان سال این فعالیت‌ها به ثمر برسند و طبق شیوه‌نامه آنها را فعال کنیم و تلاش اداره کل مشارکت‌های اجتماعی جوانان بر افزایش کمی و ارتقای کیفی سمن‌های جوانان است که تمامی اقدامات این اداره کل بر این اساس برنامه‌ریزی شده و ایجاد شبکه‌های تخصصی نیز از طریق هم‌افزایی در تحقق این مهم مؤثر خواهد بود.

پارسانیا در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در نظر داریم در این شبکه‌های تخصصی علاوه بر سمن‌های جوانان که مجوز خود را از وزارت ورزش و جوانان دریافت کرده‌اند، فرصتی فراهم کنیم تا دیگر مجموعه‌ها و تشکل‌ها مانند گروه‌های جهادی و سایر سازمان‌های مردم نهاد که زیرمجموعه وزارت ورزش و جوانان نباشند نیز بتوانند از این بستر استفاده کنند.

وی اضافه کرد: حمایت‌های مالی به سمت شبکه‌ها رفته و فراخوان جدید طرح‌ها به استان‌ها اعلام و سهم اعتباری هر استان مشخص شده است.

پارسانیا بیان کرد: سمن‌ها می‌توانند طرح‎‌های خود را در سامانه ثبت کنند تا مورد بررسی شورای داوری استان‌ها قرار گیرد و اگر طرحی هزینه بالای ۵۰۰ میلیون ریال داشته باشد، در شورای داوری ستاد بررسی و با توجه به سهم اعتباری استان پرداخت خواهد شد.

وی در ادامه سخنان خود یادآور شد: هر تشکلی که خارج از وزارت ورزش و جوانان مجوز فعالیت گرفته اما سن اعضای هیأت مدیره یا شورای مرکزی آن بین ۱۸ تا ۳۵ سال باشد نیز می‌تواند عضو شبکه‎‌ها شده و طرح و ایده خود را مطرح و از حمایت‌های مادی و معنوی وزارت ورزش و جوانان استفاده کند.

پارسانیا با اشاره به رویداد «نما»، استان اردبیل را در این رویداد پیشرو عنوان کرد و گفت: این رویداد با طرح برترین ایده‌های جوانان در حوزه مسائل اجتماعی و پاسخ‌های مناسب برای حل آن را با رویکرد افزایش مشارکت اجتماعی با هدف فعالسازی جوانان نوآور در قالب گروه‌های کاری و سوق دادن آنها به سمت مشارکت اجتماعی و همچنین استفاده از خلاقیت، دانش و توانایی نسل جوان در مواجهه با مسائل اجتماعی جامعه برگزار شد که استان اردبیل بیشترین ثبت‌نامی را در تیم‌هایی که ایده داده بودند، داشت.