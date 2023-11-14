حدود ۹.۳ درصد کرمانی های بالای ۱۸ سال دیابت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی احمدی‌نژاد بعدازظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آغاز پویش ملی سلامت با هدف شناسایی بیماری‌های فشارخون و دیابت گفت: در این پویش تمامی افراد بالای هجده سال می‌توانند به صورت رایگان تست قند و فشار خون بدهند.

وی بیمارهای فشار خون و دیابت را بیماری‌های خاموش ارزیابی کرد وادامه داد: شناسایی زودهنگام و درمان به موقع امکان کاهش خطرات ناشی از این بیماری را در پی خواهد داشت.

احمدی نژاد هدف اصلی این پویش را شناسایی بیماران پرفشار و دیابتی دانست و خاطرنشان کرد: افزایش آگاهی نسبت به عوامل این بیماری‌ها هدف دیگر پویش ملی سلامت در استان کرمان است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: در پویش ملی سلامت ضمن اندازه گیری قند و فشار خون افراد بالای هجده سال در کرمان، افزایش مراقبت و افزایش آگاهی مبتلایان را در برنامه خواهیم داشت.

وی تعداد افراد پرفشار در حوزه علوم پزشکی کرمان را شصت و هفت هزار نفر ارزیابی کرد و تصریح کرد: ۹.۳ درصد از افراد بالای هجده سال در استان کرمان دچار دیابت هستند و این عدد در سطح کشور حدود یازده درصد است.