هشدار وزارت بهداشت به مردم؛ در خانه بمانید

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس شاهسونی اظهار داشت: در زمان آلودگی هوا توصیه میکنیم افراد حضورشان در فضای آزاد را به حداقل ممکن برساند و از ماسک ترجیحاً N۹۵ یا P۲ و یا در صورت عدم دسترسی، از ماسکهای جراحی سه لایه استفاده کنند.
وی افزود: مصرف بیشتر آب، ویتامین C و مرکبات در این شرایط، بسیار توصیه میشود. فعالیتهای ورزشی حرفهای در این شرایط باید تعطیل شوند و در مورد ورزشهای همگانی نیز توصیه میشود در فضای بسته و دور از منابع تولید آلودگی هوا مانند اتوبانها و در مدت محدود، انجام شود.
رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت با بیان اینکه ورزش در شرایط عادی برای تأمین سلامت، بسیار مفید است، ادامه داد: در شرایط کنونی و آلودگی هوا به دلیل اینکه میزان تنفس ورزشکاران بالاتر میرود، حجم آلاینده بیشتری وارد بدن میشود و اثرات مفیدی ندارد.
شاهسونی با اشاره به مصوبه کارگروه آلودگی هوا در مورد ممنوعیت فروش طرح ترافیک در تهران برای فردا، یادآور شد: این راهکارها موقت هستند و برای کنترل آلودگی هوا نیازمند اقدامات اساسی هستیم چون به سمت فصل سرما میرویم و بیشتر شاهد وارونگی هوا خواهیم بود؛ به گونهای که پیش بینی میشود که از ابتدای آذر تا اواخر بهمن، با توجه به حجم بالای ترددها، خودروها و منابع آلاینده، شاهد کیفیت نامناسب هوا باشیم.
وی، ارائه مشوقهایی از جمله تخفیف و رایگان شدن استفاده از حمل و نقل عمومی را در کاهش آلودگی شهر مؤثر دانست و گفت: نماینده شهرداری در کارگروه اضطرار آلودگی هوا حضور دارد و این پیشنهاد میتواند منجر به استفاده بیشتر مردم از وسایل حمل و نقل عمومی شود. همچنین دورکاری کارمندان میتواند موجب بهبود نسبی در شرایط موجود به عنوان راهکاری موقت و کوتاه مدت باشد.
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