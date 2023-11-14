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۲۳ آبان ۱۴۰۲، ۲۲:۰۹

به دنبال تشدید آلودگی هوا تاکید شد؛

هشدار وزارت بهداشت به مردم؛ در خانه بمانید

هشدار وزارت بهداشت به مردم؛ در خانه بمانید

رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت با اشاره به افزایش غلظت آلاینده های جوی، از مردم به ویژه بیماران خواست از تردد غیر ضرور خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس شاهسونی اظهار داشت: در زمان آلودگی هوا توصیه می‌کنیم افراد حضورشان در فضای آزاد را به حداقل ممکن برساند و از ماسک ترجیحاً N۹۵ یا P۲ و یا در صورت عدم دسترسی، از ماسک‌های جراحی سه لایه استفاده کنند.

وی افزود: مصرف بیشتر آب، ویتامین C و مرکبات در این شرایط، بسیار توصیه می‌شود. فعالیت‌های ورزشی حرفه‌ای در این شرایط باید تعطیل شوند و در مورد ورزش‌های همگانی نیز توصیه می‌شود در فضای بسته و دور از منابع تولید آلودگی هوا مانند اتوبان‌ها و در مدت محدود، انجام شود.

رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت با بیان اینکه ورزش در شرایط عادی برای تأمین سلامت، بسیار مفید است، ادامه داد: در شرایط کنونی و آلودگی هوا به دلیل اینکه میزان تنفس ورزشکاران بالاتر می‌رود، حجم آلاینده بیشتری وارد بدن می‌شود و اثرات مفیدی ندارد.

شاهسونی با اشاره به مصوبه کارگروه آلودگی هوا در مورد ممنوعیت فروش طرح ترافیک در تهران برای فردا، یادآور شد: این راهکارها موقت هستند و برای کنترل آلودگی هوا نیازمند اقدامات اساسی هستیم چون به سمت فصل سرما می‌رویم و بیشتر شاهد وارونگی هوا خواهیم بود؛ به گونه‌ای که پیش بینی می‌شود که از ابتدای آذر تا اواخر بهمن، با توجه به حجم بالای ترددها، خودروها و منابع آلاینده، شاهد کیفیت نامناسب هوا باشیم.

وی، ارائه مشوق‌هایی از جمله تخفیف و رایگان شدن استفاده از حمل و نقل عمومی را در کاهش آلودگی شهر مؤثر دانست و گفت: نماینده شهرداری در کارگروه اضطرار آلودگی هوا حضور دارد و این پیشنهاد می‌تواند منجر به استفاده بیشتر مردم از وسایل حمل و نقل عمومی شود. همچنین دورکاری کارمندان می‌تواند موجب بهبود نسبی در شرایط موجود به عنوان راهکاری موقت و کوتاه مدت باشد.

کد مطلب 5939318
حبیب احسنی پور

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