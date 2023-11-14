اخاذی ۱.۸ میلیارد ریالی یک فالگیر در یزد برملا شد

به گزارش خبرنگار مهر، متهم کلاهبردار پس از ارائه تبلیغاتی در زمینه فالگیری و رمالی در فضای مجازی (حل مشکل از طریق انگشتر موکل، خواندن ادعیه و اوراد مخصوص)، پس از برقراری ارتباط و جلب اعتماد شاکی برای برطرف کردن مشکلات کاری و خانوادگی وی، نسبت به گرفتن اطلاعات خصوصی بزه دیده اقدام، سپس از طریق همین اطلاعات شخصی، شروع به تهدیدهای مکرر و جدی نسبت به افشای اسرار وی کرد و به این ترتیب در چند مرحله مبلغ ۱۸۹ میلیون تومان از وی، اخاذی کرد.

پس از مطالبه مجدد وجه، شاکی که دیگر وجهی برای پرداخت به کلاهبردار نداشته، مستاصل به مرجع قضایی مراجعه و طرح شکایت می کند.

پس از دستور مقام قضایی، متهم شناسایی و تحت پیگرد قضایی قرار می گیرد که این امر منجر به رد مال اخذ شده به شاکی در مرحله تحقیقات در دادسرای یزد شد.