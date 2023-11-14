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۲۴ آبان ۱۴۰۲، ۰:۱۶

مشاور رییس جمهور در امور روحانیت:

نمایشگاه «روایت پیشرفت» گوشه ای از دستاوردهای دولت را نشان می‌دهد

نمایشگاه «روایت پیشرفت» گوشه ای از دستاوردهای دولت را نشان می‌دهد

قم- مشاور رییس جمهور در امور روحانیت گفت: نمایشگاه «روایت پیشرفت» در راستای تاکید رهبر معظم انقلاب در موضوع جهاد تبیین با هدف انعکاس دستاوردهای دو ساله دولت سیزدهم برپا شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین حاج ابوالقاسم دولابی شامگاه سه شنبه در مراسم افتتاحیه نمایشگاه روایت پیشرفت اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب از عملکرد دولت سیزدهم تمجید و بر انعکاس دستاوردهای صورت گرفته تاکید کردند.

مشاور رئیس جمهور در امور روحانیت بیان داشت: دهه نود برای کشور، دهه عقب افتادگی‌هایی به همراه داشت و گره زدن مقدرات کشور به برجام و آمریکا، مانع از پرداختن به ظرفیت‌های داخل کشور شد.

حاج ابوالقاسم افزود: در سفرهای استانی شاهد امیدآفرینی در بین مردم هستیم و پروژه‌های نیمه تمام بسیاری که سال‌ها بر زمین مانده بود در این سفرهای استانی تکمیل و مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به برپایی نمایشگاه روایت پیشرفت گفت: در نمایشگاه چند بخش وجود دارد که پاسخ به سوالات مردمی در حوزه‌های مختلف همانند مسائل اقتصادی از جمله آنان است.

مشاور رئیس جمهور در امور روحانیت افزود: وزارتخانه‌هایی در این نمایشگاه دستاوردهای دو ساله خود را به معرض نمایش گذاشتند و اندیشکده هایی نیز فعالیت‌های دو ساله دولت سیزدهم در حوزه‌های مختلف را در مقایسه با سالهای گذشته به معرض دید گذاشتند.

وی افزود: در راهروی امید این نمایشگاه نیز به چند کلان پروژه دولت اشاره شده که آب رسانی به مناطق مختلف کشور از جمله آنان است و ده هزار روستا امروز دچار مشکل آب رسانی هستند که سه هزار روستا، مشکلات آنان برطرف شد.

عضو مجلس خبرگان رهبری بیان داشت: به موضوع مربوط به کشاورزی نیز در این نمایشگاه پرداخته شده و در غرفه‌ای نیز روایتگری پیشرفت‌های صورت گرفته در طی این دو سال اخیر صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه باید به مردم امید بخشید افزود: دولت تمام تلاش خود را به حل مشکلات کشور انجام می‌دهد و این نمایشگاه گوشه‌ای از خدمات دولت را در معرض دید قرار داده است.

وی عنوان داشت: امروز عقب ماندگی دهه نود تا حد زیادی جبران شده و اقدامات خوبی برای توسعه کشور صورت گرفته است.

حاج ابوالقاسم ادامه داد: در طی دو سال اخیر تفاهمنامه های بین المللی زیادی منعقد شده است و نرخ بیکاری در دولت فعلی به کمترین میزان خود رسیده است.

کد مطلب 5939362

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