به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین حاج ابوالقاسم دولابی شامگاه سه شنبه در مراسم افتتاحیه نمایشگاه روایت پیشرفت اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب از عملکرد دولت سیزدهم تمجید و بر انعکاس دستاوردهای صورت گرفته تاکید کردند.

مشاور رئیس جمهور در امور روحانیت بیان داشت: دهه نود برای کشور، دهه عقب افتادگی‌هایی به همراه داشت و گره زدن مقدرات کشور به برجام و آمریکا، مانع از پرداختن به ظرفیت‌های داخل کشور شد.

حاج ابوالقاسم افزود: در سفرهای استانی شاهد امیدآفرینی در بین مردم هستیم و پروژه‌های نیمه تمام بسیاری که سال‌ها بر زمین مانده بود در این سفرهای استانی تکمیل و مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به برپایی نمایشگاه روایت پیشرفت گفت: در نمایشگاه چند بخش وجود دارد که پاسخ به سوالات مردمی در حوزه‌های مختلف همانند مسائل اقتصادی از جمله آنان است.

مشاور رئیس جمهور در امور روحانیت افزود: وزارتخانه‌هایی در این نمایشگاه دستاوردهای دو ساله خود را به معرض نمایش گذاشتند و اندیشکده هایی نیز فعالیت‌های دو ساله دولت سیزدهم در حوزه‌های مختلف را در مقایسه با سالهای گذشته به معرض دید گذاشتند.

وی افزود: در راهروی امید این نمایشگاه نیز به چند کلان پروژه دولت اشاره شده که آب رسانی به مناطق مختلف کشور از جمله آنان است و ده هزار روستا امروز دچار مشکل آب رسانی هستند که سه هزار روستا، مشکلات آنان برطرف شد.

عضو مجلس خبرگان رهبری بیان داشت: به موضوع مربوط به کشاورزی نیز در این نمایشگاه پرداخته شده و در غرفه‌ای نیز روایتگری پیشرفت‌های صورت گرفته در طی این دو سال اخیر صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه باید به مردم امید بخشید افزود: دولت تمام تلاش خود را به حل مشکلات کشور انجام می‌دهد و این نمایشگاه گوشه‌ای از خدمات دولت را در معرض دید قرار داده است.

وی عنوان داشت: امروز عقب ماندگی دهه نود تا حد زیادی جبران شده و اقدامات خوبی برای توسعه کشور صورت گرفته است.

حاج ابوالقاسم ادامه داد: در طی دو سال اخیر تفاهمنامه های بین المللی زیادی منعقد شده است و نرخ بیکاری در دولت فعلی به کمترین میزان خود رسیده است.