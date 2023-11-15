کتابخانه مرکزی رشت در بن بست اعتبارات

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - بهرام قربانپور: کافی است جست و جویی کوتاه در تارنمای جست و جو گر گوگل داشته باشید خبرها با عناوین رنگارنگ از «کتابخانه مرکزی رشت» برای شما ظاهر می‌شود؛ تیترهایی که خودنمایی «وعده» ها را به رخ می‌کشد.

کتابخانه مرکزی رشت پروژه‌ای که با نیت ساخت بزرگترین مجموعه فرهنگی و کتاخانه ای جهان اسلام کلید خورد و حالا بعد از گذشت دو دهه نه تنها به بهره برداری نرسیده بلکه به عنوان بزرگترین کتابخانه استان گیلان «تقلیل» یافته است، پروژه‌ای که یک بار در دولت قبل با حضور «محمد باقر نوبخت» معاون گیلانی رئیس جمهور وقت و با سر و صدای زیاد مراسم افتتاحش را جشن گرفت اما گویا دولت «تدبیر و امید» به انجام همایش‌های نمایشی علاقه‌ای فراوان داشت و بهره برداری از ساختمان نیمه تمام کتابخانه مرکزی رشت «مشت نمونه خروار» این کارها بوده است.

افزایش ۲۵ درصدی فضای مطالعه گیلان با بهره برداری از کتابخانه مرکزی رشت

با روی کار آمدن دولت سیزدهم تلاش‌ها برای تکمیل پروژه بزرگ فرهنگی گیلان کلید خورد، پروژه‌ای که اگر به بهره برداری برسد شاخص مطالعه و کتابخوانی و همچینن فضای مطالعه گیلان را به ۲۵ درصد افزایش می‌دهد.

پروسه طولانی دو دهه‌ای اجرای پروژه کتابخانه مرکزی رشت حتی صدای دبیرکل کتابخانه های عمومی را هم درآورد و «مهدی رمضانی» در باب این پروژه گفته؛ «پیگیری ساخت پروژه کتابخانه مرکزی رشت در دولت قبل کار خوبی بود اما ما در حوزه کتابخانه‌ها ساختمان افتتاح نمی‌کنیم و افتتاح این مرکز بدون اینکه تکمیل شود اشتباه بود، زیرا کتابخانه بدون کتاب معنا ندارد».

بازدیدهای گاه بی گاه مسؤولان کشوری و استانی از پروژه کتابخانه مرکزی رشت، بیش از هر کسی مردمان رشت را برای داشتن یک کتابخانه مجهز و استاندارد امیدوار می‌کرد و البته این بازدیدهای تکراری همچنان ادامه دارد و رشتوندان و گیلانیان فرهنگ دوست و کتابخوان همچنان منتظر راهروهای شیک و امروزی قفسه‌های چیدمان شده و منظم کتابخانه مرکزی رشت هستند.

پیشرفت ۹۰ درصدی کتابخانه رشت

«یاسر تقوی» مدیرکل کتابخانه های عمومی گیلان در گفت و گو با خبرنگار مهر، می‌گوید: بیش از ۲۳ سال از کلنگ احداث کتابخانه مرکزی رشت می‌گذرد و بیش از دو دهه در شرف احداث است.

وی، پیشرفت فیزیکی پروژه کتابخانه مرکزی رشت را حدود ۹۰ درصد عنوان کرد و افزود: احداث کتابخانه مرکزی رشت یک تصمیم فاخر و حرکتی ماندگار در گیلان بود.

مدیرکل کتابخانه های عمومی گیلان با اشاره به فراز و نشیب‌های فراوان این پروژه بیان کرد: این پروژه در دولت‌های مختلف مورد توجه ویژه قرار نگرفت و برخی بی مهری‌ها روند احداث آن را به درازا کشاند.

تقوی با اشاره به افزایش چند برابری هزینه‌ها با توجه به زمان بر شدن احداث کتابخانه مرکزی رشت اضافه کرد: ساختمانی که در اوایل دهه ۹۰ با ۱۰ میلیارد تومان به طور کامل احداث می‌شد، حالا با گذشت زمان، درگیر مسائل اعتباری است.

وی با بیان اینکه برای تکمیل و راه اندازی کامل کتابخانه مرکزی رشت بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است، افزود: از ابتدای اجرای پروژه تاکنون ۵۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

پیش بینی اعتبار ۵۰ میلیارد تومانی

مدیرکل کتابخانه های عمومی گیلان با بیان اینکه دنبال افتتاح ساختمان خالی نیستیم، گفت: ساختمان بدون کتاب، نیرو، امکانات و تجهیزات به درد افتتاح نمی‌خورد و اساس نهاد کتابخانه های عمومی با این گونه افتتاح‌های نمایشی مخالف است.

تقوی با اشاره به افتتاح ساختمان نیمه کاره کتابخانه مرکزی رشت در اواخر کار دولت گذشته اضافه کرد: افتتاح ساختمان نیمه تمام کتابخانه مرکزی رشت، ادامه روند اجرای این پروژه را با چالش جدی مواجه کرد.

وی با بیان اینکه پروژه‌هایی که افتتاح می‌شوند اعتبار ساخت به آنها تعلق نمی‌گیرد، افزود: افتتاح ساختمان نیمه تمام کتابخانه مرکزی رشت در دولت گذشته، منابع اعتباری برای اجرای این پروژه و تکمیل کردن آن را محدود کرد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی گیلان، مطالبات، معوقات و محدودیت‌های اعتباری را از چالش‌های مهم پروژه کتابخانه مرکزی رشت برشمرد و بیان کرد: اعتبارات مصوبات سفر رییس جمهور به گیلان و همچنین اعتبارات استاندار به این پروژه، صرف مطالبات شد.

تقوی با اشاره به پیش بینی اعتبار ۳ میلیاردی برای اجرای پروژه کتابخانه مرکزی رشت در سال جاری بیان کرد: با تخصیص کامل این ۳ میلیارد تومان هیچ اتفاقی در روند اجرای این پروژه رخ نخواهد افتاد.

وی با اشاره به بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد به همراه استاندار و دیگر مسؤولان گیلان از پروژه کتابخانه مرکزی رشت افزود: این بازدید در آذرماه سال گذشته انجام و حسب بازدید وزیر و استاندار و دستوراتی که داده شد تاکنون اتفاقی برای این پروژه نیافتاده است.

کتابخانه رشت برای برخی مسؤولان دغدغه نخست نیست

مدیرکل کتابخانه های عمومی گیلان با انتقاد از عدم عزم جدی و میدانی برخی مسؤولان استانی برای اتمام پروژه کتابخانه مرکزی رشت اضافه کرد: علی رغم تأکیدات ویژه استاندار، اتمام پروژه کتابخانه مرکزی رشت برای برخی مسؤولان گیلان دغدغه و اولویت نخست نیست و انگیزه‌ای برای پیگیری جدی تر برای این مساله وجود ندارد.

تقوی با اشاره به مطالبات ۱۰ میلیارد تومانی به پیمانکاران پروژه کتابخانه مرکزی رشت بیان کرد: مساله آب و برق این مجموعه هنوز مرتفع نشده است.

وی با بیان اینکه حدود ۷۰ درصد تجهیزات کتابخانه رشت خریداری شده است، افزود: اگر عزم جدی در اجرای پروژه توأم با تأمین اعتبار باشد می‌توانیم کتابخانه مرکزی رشت را به بهره برداری برسانیم.

چشم امید به مصوبات سفر رییس جمهور داریم

مدیرکل کتابخانه های عمومی گیلان، مشکلات اعتباری را مهم‌ترین چالش اجرای پروژه کتابخانه مرکزی رشت برشمرد و بیان کرد: با حل مشکلات اعتباری، مساله انشعابات، پرداخت مطالبات، محوطه سازی بیرونی و درونی ساختمان، گرافیک داخلی و چیدمان قفسه‌ها خیلی زود انجام یم شود.

تقوی با اشاره به سفر قریب الوقوع رییس جمهور و هیأت دولت به گیلان اضافه کرد: برای تأمین اعتبار این پروژه به مصوبات سفر رییس جمهور امیدواریم.

وی به تمهید مقدمات راه اندازی کتابخانه مرکزی رشت اشاره کرد و افزود: اطلاعات بیش از ۴۰ هزار کتاب وارد سامانه کتابخانه مرکزی رشت شده است.

نیازسنجی ۲۵۰ هزار نسخه کتاب برای کتابخانه رشت

مدیرکل کتابخانه های عمومی گیلان با بیان اینکه آمار سرانه کتابخانه ای استان پایین است، گفت: سرانه مطالعه و کتابخوانی در گیلان به نسبت فضای مطالعه بسیار بالا و قابل دفاع است.

تقوی با اشاره به سرانه پایین فضای مطالعه گیلان بیان کرد: با راه اندازی کتابخانه مرکزی رشت، سرانه فضای مطالعه استان ۲۵ درصد ارتقا پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه ۲۵۰ هزار نسخه کتاب برای کتابخانه مرکزی رشت نیاز است، افزود: با راه اندازی این مجموعه شاخص‌های مطالعه، منابع کتاب و فضای مطالعه رشد چشم گیری پیدا می‌کند.

مدیرکل کتابخانه های عمومی گیلان با بیان اینکه کتابخانه مرکزی رشت شاهرگ حیاتی برای فعالیت‌های فرهنگی استان است، گفت: راه اندازی کتابخانه مرکزی رشت به مقوله کتاب و کتابخوانی گیلان هویت خواهد بخشید.

تقوی با بیان اینکه کتابخانه مرکزی رشت می‌تواند به یکی زا بهترین کتابخانه های کشور تبدیل شود، اضافه کرد: این مجموعه قابلیت ارائه خدمات به صورت همزمان برای ۲ هزار نفر را دارد و در بعضی بخش‌ها این کتابخانه در نظیر ندارد.

این طور که به نظر می‌رسد گره کار عمرانی و اجرای بزرگترین پروژه فرهنگی شمال کشور و گیلان درگیر و دار اعتبارات است. پروژه‌ای که می‌تواند تحولی شگرف در حوزه فعالیت‌های فرهنگی این استان ایجاد کند و به قطب فعالیت‌های فرهنگی به ویژه مطالعه و کتابخوانی تبدیل شود حالا تمام چشم و امیدش به اعتبارات سفر رییس جمهور و هیأت دولت به گیلان دوخته است، تا با تأمین اعتبار ضمن صاف شدن بدهی‌ها، ادامه روند تکمیلی کار و بهره برداری نهایی صورت گیرد.

حال باید دید بعد از گذشت بیش از ۲۳ سال از زمان کلنگ زنی و روند احداث این پروژه مهم استان، طلسم این پروژه بخت برگشته به دست چه کسی شکسته می‌شود!؟