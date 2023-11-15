به گزارش خبرگزاری مهر، حسن خانجانی موقر در نشست اعضای هیأت رئیسه و هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی همدان؛ فعالان عرصه تولید را رزمندگان جبهه اقتصادی معرفی کرد و گفت: توجه به اقتصاد مقاومتی از منویات و تأکیدات رهبر معظم انقلاب است، چنانکه سالهای متوالی، شعار سال و تعیین راهبردهای یک ساله کشور نیز بر همین محوریت طرح ریزی شده است.
وی اظهار کرد: اگر بخواهیم مشکلات معیشتی مردم حل شود، باید به سمت اقتصاد قوی، فعال و پویا در حرکت باشیم، همچنان که در حوزه دفاعی در منطقه و در دنیا پیشرفتهای قابل توجهی داشتهایم.
دادستان همدان با اینکه ما قدردان تولیدکنندگان به دلیل ایجاد فرصتهای شغلی برای جوانان و رونق اقتصادی هستیم، افزود: هرچه به تولید داخل بها داده شود به همان اندازه زمینه کاهش آسیبهای اجتماعی و به دنبالش کاهش جمعیت کیفری زندانها نیز فراهم میشود.
خانجانی موقر ادامه داد: دستگاه قضائی استان با ارائه راهکارهای قانونی، تاکنون سعی بر این داشته که موانع تولید را از سر راه تولیدکنندگان بردارد.
وی تصریح کرد: در این مسیر در مواجهه با تولیدکنندگان و بانکها، بیشتر حامی تولیدکنندگان بودهایم، چرا که با تعطیلی یک واحد تولیدی کارگرانش نیز بیکار میشوند و ما این را نمیخواهیم.
دادستان همدان همچنین با اشاره به مشکلات مالیاتی پیش آمده بر سر راه تعدادی از تولیدکنندگان استان، گفت: در اتاق دادستانی به روی فعالان اقتصادی باز است و در صورتی که اسناد و مدارک خود را بیاورند، مطمئن باشند اگر کوچکترین حقی از آنان تضییع شده، اوضاع را اصلاح خواهیم کرد.
خانجانی موقر با بیان اینکه شفافیت مالی لازمه کار تولیدکننده است، افزود: حمایت از تولیدکنندگان واقعی جزو اولویتهای دستگاه قضائی است با این وجود خواستار شفافیت فعالیت اقتصادی و مالیاتی و همکاری نزدیک آنان با ضابطین قانونی در حوزه مالیات هستیم تا حقوق بیت المال نیز تضییع نشود و راه بر آنانی که عامدانه کتمان درآمد دارند بسته شود.
در این نشست اعضای هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی همدان به نمایندگی از تولیدکنندگان مشکلات مالیاتی خود را مطرح کردند و دادستان همدان قول مساعد داد که پیگیر حل مشکلات آنان باشد.
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