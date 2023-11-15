به گزارش خبرگزاری مهر، حسین عباس‌نژاد در بازدید میدانی از روند احداث بندر سیریک اظهار کرد: بندر سیریک که با اقتصاد دریامحور و معیشت مردم سروکار دارد، در راستای سیاست‌های سازمان بنادر و دریانوردی درحال احداث است.

وی ادامه داد: در پنج‌ماهه امسال و از زمان آماده‌سازی پسکرانه این بندر راهبردی در حوزه شرق استان پیشرفت آن به بالای ۹۰ درصد رسیده است. بندر سیریک با ۵۱ هکتار مساحت و ۳۶ هکتار حوضچه با پنج اسکله رمپ طراحی شده است.

عباس‌نژاد گفت: درحال حاضر سه اسکله رمپ این بندر نصب شده و ۲ اسکله بعدی نیز به زودی نصب خواهد شد. این طرح مهم و راهبردی در حوزه اقتصاد دریامحور و توسعه معیشت ساحل نشینان حوزه شرق استان در سفر رئیس جمهوری به هرمزگان به بهره‌برداری می‌رسد.

مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان نیز از اقدامات انجام شده برای توسعه این بندر بعد از ساخت اسکله‌های بتونی، به نصب چند رمپ فلزی اشاره کرد.

حمیدرضا محمدحسینی تختی گفت: نصب این تجهیزات در زیرساخت ارتباط تجاری بسیار مؤثر بوده و زمینه تخلیه و بارگیری در زمان مناسب برای بهره‌برداری بیشتر از زمان جزر و مدی دریایی و حوزه عملیاتی بندر فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: یکی از کمبودها که به عنوان مطالبات عمده مردمی و یکی از اقدامات شاخص مهم سازمان بنادر که کار را نهایی کرد، موضوع آسفالت از ابتدای ورودی بندر بوده که بخش عمده آن متناسب سازی برای بهره‌برداری عموم مردم است.

مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان، احداث بندر سیریک و توجه به توسعه زیرساخت‌های آن را اقدامی مهم در راستای توسعه بنادر کوچک و توسعه اقتصاد دریامحور که از سیاست‌های اصلی سازمان بنادر و وزرات راه و شهرسازی است، عنوان کرد.