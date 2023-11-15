تیم ملی تکواندو به فینال جام جهانی راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مبارزات روز دوم مسابقات تکواندو جام جهانی تیمی که در کره جنوبی و سالن «کنیتکس» شهر گویانگ جریان دارد، تیم مردان ایران در مرحله نیمه نهایی به مصاف برزیل رفت و در پایان ۲ بر صفر پیروز شد و راهی مرحله نهایی شد.

میرهاشم حسینی، امیرمحمد بخشی و ابوالفضل عباسی ترکیب تیم ملی ایران در این مسابقات را تشکیل می‌دادند که در راند اول ۱۹۵ بر ۱۵۵ و در راند دوم ۱۶۰ بر ۱۰۰ پیروز از میدان خارج شدند.

تیم ملی کشورمان در نخستین مبارزه خود به مصاف کره جنوبی رفت که در پایان ۲ بر یک در راند شماری پیروز و راهی مرحله نیمه نهایی شد.

در بخش مردان این مسابقات هشت تیم استرالیا، ساحل عاج، مراکش، کره جنوبی، برزیل، ایران، چین و مکزیک حضور داشتند که در مرحله نیمه نهایی پس از دیدار ایران و برزیل، استرالیا برابر چین پیروز شد و به دیدار فینال صعود کرد تا تیم ملی کشورمان برای کسب مدال به مصاف این تیم برود.

هدایت تیم مردان ایران بر عهده مجید افلاکی می‌باشد.

جام جهانی تکواندو که به صورت تیمی و با شیوه جدید از روز سه شنبه در کره جنوبی آغاز شده، فردا پنجشنبه با برگزاری مسابقات بخش ترکیبی به پایان می‌رسید.