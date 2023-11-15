ایجاد روستای الگو و نمونه ایرانی اسلامی توسط سازمان بسیج مهندسان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کیانی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه سازمان بسیج مهندسان عمران و معماری یکی از اقشار تخصصی بسیج است، اظهار داشت: این سازمان با هدف جذب و سازماندهی مهندسین مرتبط با بخشهای عمران، شهرسازی، معماری و دیگر رشتههای مرتبط با ساختمان تشکیل و رسالت اصلی خود را خدمت به مردم، الگوسازی و امید آفرینی قرار داده است.
وی با اشاره به تاریخچه بسیج مهندسان بیان کرد: سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری به عنوان بخشی از بسیج کانون جوشان و مناسبترین بستر حضور و مشارکت مهندسین کشور در دفاع همه جانبه از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن است و در راستای تحقق آرمانهای امامین انقلاب و تحقق بخشی از بسیج دهها میلیونی رسالت کمک به ارتقا کارآمدی نظام اسلامی در عرصههای سازندگی، اقتصادی، علمی، فناوری و مدیریتی با تربیت مهندسین طراز انقلاب اسلامی و حفظ و گسترش فضای ارزشی در جامعه مهندسی جهت تحقق جامعه پیشرفته اسلامی را بر خود فرض میداند.
مسؤول سازمان بسیج مهندسان عمران و معماری استان اصفهان در خصوص جامعه هدف این قشر افزود: دامنه رشتههای مهندسی گسترده و دهها حوزه را در بر میگیرد، اما آنچه در حوزه مهندسی ساختمان، تعریف شده و جامعه هدف این سازمان را تشکیل میدهد، شامل مهندسان رشتههای عمران، معماری، تأسیسات برقی، تأسیسات مکانیکی، نقشه برداری، شهرسازی و ترافیک به عنوان رشتههای اصلی (رشتههای هفتگانه نظام مهندسی) است.
وی با اشاره به فعالیتهای سازمان بسیج مهندسان عمران و معماری اظهار کرد: این سازمان فعالیتهای خودش را در استان اصفهان از سال ۱۳۹۴ آغاز کرد و فعالیتهای سازمان شامل دو حوزه عمومی و تخصصی است، که در حوزه فعالیتهای عمومی میتوان به برگزاری برنامههای تربیتی، بصیرتی، اجرای اردوها و بازدیدهای علمی و راهیان نور، برگزاری کارگاهها آموزشی و … اشاره کرد.
کیانی ادامه داد: همچنین در بخش فعالیتهای تخصصی این سازمان طرح عمران روستا، تشکیل کارگروههای تخصصی و هیأت اندیشهورز متشکل از نخبگان استان در جهت ارائه راهکار مسائل و چالشهای عمرانی استان و کشور، از جمله موارد مهمی است که در این سازمان دنبال میشود.
عمرانی روستاها خدمت اصلی مهندسان بسیجی
وی در خصوص جزئیات طرح عمران روستا با اشاره به اینکه این طرح به عنوان خدمت اصلی مهندسین بسیجی به مردم محروم قرار دارد، گفت: در طرح عمران روستا تلاش بر این است که در هر شهرستان، روستایی به نام روستای الگو و نمونه ایرانی اسلامی در نظر گرفته شده و حل مشکلات روستا در عرصههای مختلف زیرساختی، فرهنگی و اجتماعی، آموزشی و تربیتی، بهداشت و سلامت و اشتغال و معیشتی را در دستور کار قرار گیرد و با استفاده از ظرفیتهای مختلف مردمی و هماهنگی بین نهادها و سازمانها، حداقل تعدادی از مشکلات این روستا طی یکسال حل شود که در سال جاری این طرح در شهرستانهای کاشان، اردستان، شهرضا، گلپایگان، فریدن، نجف آباد و یکی از محلههای محروم اصفهان توسط کانونهای بسیج مهندسین عمران در حال پیگیری است.
مسئول بسیج مهندسین عمران و معماری اصفهان ادامه داد: فرآیند کار در بخش کارگروهها هفتگانه تخصصی و هیأت اندیشهورز این سازمان، رصد، بررسی، مسئله یابی و ارائه راه حل برای حل مشکلات و سپس مطالبهگری از دستگاههای اجرایی است که در این خصوص از ابتدای سال تا کنون مسائل مختلفی از جمله قانون پیش فروش ساختمان، مسئله آب استان، احیای قناتها، محیط زیست و آبخیزداری و … مورد بررسی و راهکارهای آن به مسئولان مربوطه ارجاع و مطالبه گری جهت تحقق آن ادامه دارد و خوشبختانه اکثر مسئولین استان در جهت حل مسائل با این سازمان همراهی کردند.
وی با بیان اینکه یکی از شاخصهای ما شهدا هستند، که باید راهشان را ادامه داد، اظهار کرد: تشکیل هیأت شهدای مهندس با رویکرد فرهنگی، اجتماعی و خدمات جهادی در راستای همین هدف است.
وی افزود: یادواره شهدای مهندس استان همزمان با هفته مبارک بسیج و با سخنرانی سرتیپ پاسدار، دکتر غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور در روز پنجشنبه، دوم آذر ماه در سالن بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس از ساعت ۹ صبح، برگزار خواهد شد.
نظر شما