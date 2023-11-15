اجرای طرح پایش تفکیک زباله از مبدا در سراسر کرج

به گزارش خبرنگار مهر، وهاب کاتبی صبح چهارشنبه در آئین پایش طرح تفکیک پسماند در جمع اصحاب رسانه با اشاره به اینکه به دستور قضائی چرخ دستی‌های سطح کلان‌شهر کرج جمع‌آوری شدند، اظهار کرد: طی این طرح وانت بارها جایگزین چرخ دستی‌ها شده و ضمن در نظر گرفتن بسته‌های تشویقی پسماندهای قابل تفکیک را از شهروندان دریافت می‌کنند.

معاون فنی اجرایی سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج در ادامه یادآور شد: طی این طرح وانت بارهای متحدالشکل در سطح مناطق گشت زنی خواهند داشت.

کاتبی در ادامه با اشاره به اینکه طرح فوق با یک ملودی واحد از سطح مناطق ۶، ۷ و ۸ آغاز شده است، اضافه کرد: ۴۰ خودرو در پهنه ابتدایی حضور داشتند؛ این طرح در ۴ پهنه کلان‌شهر به تفکیک مناطق اعم از (۱، ۲ و ۱۰) – (۵ و ۹) و (۳ و ۴) اجرایی خواهد شد.

وی با بیان اینکه همچنین در مسیر فرهنگ سازی تفکیک زباله (خانه بازیافت) نیز راه اندازی شدند، اظهار کرد: نخستین خانه بازیافت کرج در خیابان شهید بهشتی نبش تالار شهیدان نژاد فلاح نصب شده است و ۳ کانکس دیگر تا پایان هفته نصب خواهد شد.

این مقام مسؤول ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی پیش بینی شده تعداد خانه‌های بازیافت تا پایان سال به ۳۰ عدد خواهد رسید.

کاتبی در پایان خطاب به شهروندان گفت: خواهشمندیم تفکیک زباله از مبدا توسط شهروندان آغاز شود تا ضمن حفاظت از محیط زیست به بازیافت پسماند نیز کمک کنند و همچنین از بسته‌های تشویقی هم برخوردار خواهند شد.