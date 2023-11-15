صادرات شیرخشک دامی از لرستان به کشورهای عراق و سوریه

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی زبردست امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: با انجام ممیزیها توسط کارشناسان اداره کل دامپزشکی لرستان و سازمان دامپزشکی کشور شرکت شیر پاستوریزه پگاه لرستان موفق به اخذ کد ir برای صادرات محصولات تولیدی به کشورهای منطقه شده است.
وی افزود: در این راستا با نظارت کارشناسان اداره کل دامپزشکی استان مقدار ۵۰ تن پودر آبپنیر به مقصد کشور پاکستان ارسال شد.
مدیرکل دامپزشکی لرستان، تصریح کرد: باتوجهبه اینکه در خیلی از حوزههای تولید فرآوردههای خام دامی در استان لرستان با مازاد تولید مواجه هستیم تلاش در راستای فراهمکردن شرایط حضور محصولات تولیدی استان در بازارهای جهانی از اولویتهای اداره کل دامپزشکی استان لرستان است.
زبردست، گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون صادرات شیرخشک دامی به کشورهای عراق و سوریه از مقصد استان لرستان انجام شده است.
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