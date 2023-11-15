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۲۴ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۲۰

فرماندار چرداول:

۵۹ شعبه اخذ رأی در شهرستان چرداول پیش بینی شده است

۵۹ شعبه اخذ رأی در شهرستان چرداول پیش بینی شده است

ایلام-فرماندار چرداول گفت: ۵۹ شعبه اخذ رأی در شهرستان چرداول پیش بینی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمدی ظهر چهارشنبه در نشست مشترک هیات‌های نظارت، اجرایی و بازرسی شهرستان چرداول که با حضور معاون سیاسی و امنیتی استاندار برگزار شد، ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در حوزه انتخابات گفت: هیئت‌های اجرایی را با حضور عزیزان هیئت نظارت، در سه بخش شباب، آسمان آباد و زاگرس و مرکز شهرستان به موقع تشکیل دادیم.

وی ادامه داد: شهرستان چرداول ۵۹ شعبه و با جمعیت ۴۶ هزار نفر ۳۳ هزار نفر واجد شرایط رأی دارد.

فرماندار چرداول در ادامه با عنوان این مطلب که تلاش همه ما و مجموعه برگزاری یک انتخابات سالم، رقابتی و پرشور است، اظهار داشت: در این مسیر اجرای مرّقانون فصل الخطاب امور است.

وی ادامه داد: قانون انتخابات شفاف است و ما هم از طرف ولی فقیه مکلفیم که قانون را اجرا کنیم.

وی افزود: به عنوان کسی که مسئولیت پذیرفتیم اساسی‌ترین اصل در این زمینه که باعث سلامت انتخابات می‌شود، اجرای کامل قانون است.

کد مطلب 5939834

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