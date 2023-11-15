نبرد سختی در شرق دیربلح به دنبال نفوذ تانکهای اسرائیل جریان دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع خبری از درگیری سنگین میان رزمندگان مقاومت و نظامیان اشغالگر در غزه خبر می دهند.

رزمندگان مقاومت یک بولدوزر نظامیان صهیونیست را در شرق دیرالبلح با موشک یاسین ۱۰۵ هدف قرار داده و منفجر کردند.

همچنین خبرنگار الجزیره از رخنه تانکها و جنگ افزارهای اسرائیلی به شرق دیرالبلح در مرکز غزه خبر دادند.

بر اساس این گزارش، هم اکنون نبردی سنگین میان رزمندگان مقاومت فلسطین با تانکها و جنگ افزارهای صهیونیست در این منطقه جریان دارد.

بر اثر حملات توپخانه رژیم صهیونیستی به شرق دیرالبلح در مرکز غزه شماری زخمی شدند.