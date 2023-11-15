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۲۴ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۵۴

نبرد سختی در شرق دیربلح به دنبال نفوذ تانکهای اسرائیل جریان دارد

نبرد سختی در شرق دیربلح به دنبال نفوذ تانکهای اسرائیل جریان دارد

منابع خبری از نبرد سنگینی خبر دادند که میان رزمندگان مقاومت و تانکهای رژیم صهیونیستی در شرق دیرالبلح جریان دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع خبری از درگیری سنگین میان رزمندگان مقاومت و نظامیان اشغالگر در غزه خبر می دهند.

رزمندگان مقاومت یک بولدوزر نظامیان صهیونیست را در شرق دیرالبلح با موشک یاسین ۱۰۵ هدف قرار داده و منفجر کردند.

همچنین خبرنگار الجزیره از رخنه تانکها و جنگ افزارهای اسرائیلی به شرق دیرالبلح در مرکز غزه خبر دادند.

بر اساس این گزارش، هم اکنون نبردی سنگین میان رزمندگان مقاومت فلسطین با تانکها و جنگ افزارهای صهیونیست در این منطقه جریان دارد.

بر اثر حملات توپخانه رژیم صهیونیستی به شرق دیرالبلح در مرکز غزه شماری زخمی شدند.

کد مطلب 5939884

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