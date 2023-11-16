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۲۵ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۱۸

مدیرعامل شرکت سنگ آهن مرکزی تاکید کرد؛

راه‌اندازی مجدد معدن آنومالی ۱۲؛ از برنامه‌های مهم معاونت معدنی

راه‌اندازی مجدد معدن آنومالی ۱۲؛ از برنامه‌های مهم معاونت معدنی

مدیرعامل شرکت سنگ آهن مرکزی روز گذشته در بازدید از مجتمع شهید احمدی روشن تاکید کرد: یکی از مهمترین برنامه های معاونت معدنی، راه اندازی مجدد معدن آنومالی ۱۲ است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی شرکت؛ مجتبی حمیدیان در بازدید از مجتمع شهید احمدی روشن گفت: معدن آنومالی ۱۲ با سه میلیون و ۵۰۰ هزار تن غیر فعال شده است.

وی با اشاره به اینکه مهمترین برنامه معاونت معدنی پیگیری برای راه اندازی مجدد معدن آنومالی ۱۲ است افزود: مشکل اصلی این آنومالی وجود موانعی چون جاده اختصاصی معدن سه چاهون، خط لوله انتقال آب بهاباد و خط ریلی بافق مشهد است که باید هرچه سریع‌تر در صدد رفع موانع آن باشد.

مدیرعامل شرکت سنگ آهن در بخش دیگری از سخنان خود گفت: برای هر واحد باید یک شاخص اقتصادی تعیین کنیم که در هر پروژه با چه مقدار سرمایه گذاری به چه میزان ارزش افزوده دست پیدا می‌کنیم.

در ادامه بازدید، محمد حسین مرادیان معاون معدنی مشکل اصلی این واحد را تأمین خوراک خواند و افزود: امروزه تأمین خوراک نسبت به سالیان گذشته با شرایط سخت‌تری مواجه است.

وی توسعه فعالیت‌های اکتشافی به منظور شناسایی ذخایر جدید، انعقاد قراردادهای معدنی، افزایش ظرفیت استخراج دی ۱۹، خرید سنگ و … را از جمله اقدامات انجام شده برای تأمین خوراک شرکت سنگ آهن مرکزی عنوان کرد.

معاون معدنی در پایان از شکستن رکورد ۱۰ سال اخیر شرکت سنگ آهن مرکزی در زمینه بالاترین میزان حفاری، زمین شناسی، پی جویی و نقشه برداری خبر داد.

کد مطلب 5939980

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