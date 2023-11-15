مهدی آریان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر ۷۶ کتابخانه در سطح خراسان شمالی در حال خدمات‌دهی به مردم است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی خراسان شمالی تصریح کرد: ۶۱ هزار نفر عضو کتابخانه‌های عمومی هستند و از خدمات آن استفاده می‌کنند.

وی در ادامه افزود: آمار مطالعه کتب غیردرسی در خراسان شمالی رو به رشد است و در حال حاضر نرخ امانت‌گیری کتاب در مقایسه با دو سال گذشته چهار برابر شده است.

آریان گفت: خدمات کتابخانه‌های عمومی شامل برگزاری نشست‌های تخصصی، جلسات نقد کتاب، محافل ادبی، دوره‌های آموزشی و … است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی خراسان شمالی بیان کرد: به مناسب هفته کتاب عضویت در کتابخانه‌های عمومی طی چهارشنبه و پنج‌شنبه رایگان است.