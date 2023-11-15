به گزارش خبرگزاری مهر، کمیسیون برنامه و بودجه شورا با موضوع هزینه بیمه تأمین اجتماعی در پروانه‌های ساختمانی با حضور اعضای کمیسیون، مسئولان تأمین اجتماعی استان و تعدادی از پیمانکاران ساختمانی برگزار شد و مشکلات بیمه کارگران ساختمانی و قوانین تأمین اجتماعی در این خصوص از سوی نمایندگان سازندگان و مسئولان مربوطه عنوان شد.

اکبر کاوسی‌امید در این جلسه با بیان اینکه هزینه بیمه تأمین اجتماعی در پروانه‌های ساختمانی به یک باره با یک افزایش نمایی مواجه شد، اظهار کرد: به نظر می‌رسد این اقدام غیرکارشناسانه بوده و یا واقع بینانه نبوده و با این افزایش کل کشور، شوکه شد.

وی با تأکید بر اینکه جزو اولین شوراهای شهر مکاتبه کننده با مجلس در این خصوص بودیم، گفت: نمایندگان استان نیز در این موضوع پیگیری‌هایی داشتند که منجر به اصلاح این قانون شد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر همدان بیان کرد: فاصله بین اجرای قانون مشمول افزایش تا اصلاح آن حدود هفت ماه بود که برخی شهروندان نیز در این بازه زمانی پرداخت‌هایی داشته و با توجه به اصلاح صورت گرفته، مراجعاتی به تأمین اجتماعی و شورای شهر به این منظور شاهد بوده‌ایم.

کاوسی‌امید با اشاره به اصل سوم قانون اساسی مبنی بر عدم تبعیض و اجرای عدالت، افزود: در این موضوع خاص، برداشت ما این است که پرداخت‌های قبل و بعد از اصلاح افزایش هزینه بیمه تأمین اجتماعی در پروانه‌های ساختمانی، مصداق تبعیض بوده و این مهم باید پیگیری شود.

وی خواستار رسیدگی به این موضوع به منظور حل مشکل شهروندان شد و تصریح کرد: این موضوع باید از طریق شورای نظارتی، هیأت‌های حل اختلاف و انعکاس موارد از طریق تأمین اجتماعی استان به مرکز در راستای برقراری عدالت و حفظ حقوق شهروندان پیگیری شود.