فرسودگی ۵۰۰ کیلومتر خطوط انتقال آب در ارومیه

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اشرفی عصر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه افزود: یکی از مشکلات شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی فرسودگی خطوط انتقال و شبکه توزیع است که در این خصوص فقط در شهر ارومیه ۵۰۰ کیلومتر فرسودگی داریم.

وی افزود: با توجه به آمار حدود یک چهارم شبکه توزیع در شهر ارومیه فرسوده است که همین امر، هدررفت بالای آب را نشان می‌دهد.

اشرفی اظهار کرد: با توجه به این آمار، پیگیر اعتبار ویژه برای مقابله با این فرسودگی و بهبود وضعیت شبکه توزیع هستیم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان‌غربی با اشاره به اینکه در همه شهرستان‌های استان، طرح عمرانی برای توسعه خدمت رسانی تعریف شده است، گفت: در حال حاضر ۲۴۷ طرح در استان فعال است که حدود ۳۴ درصد مربوط به شهر و ۶۶ درصد مربوط به روستاهاست.

اشرفی گفت: از این تعداد ۱۶۴ طرح با اعتبار بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال در روستاها و ۸۳ طرح با سه هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال اعتبار درشهرها اجرایی شده است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر تیم‌های عمرانی شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی در ۹۱۹ روستا و ۳۵ شهر آذربایجان غربی فعال هستند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی با اشاره به پایدار شدن آب شرب ۲۵۷ روستا طی سال جاری در آذربایجان غربی ادامه داد: علاوه بر آن، تأسیسات آبرسانی ۳۵ روستا در این مدت به بهره برداری رسیده است.

اشرفی اظهار کرد: در حال حاضر ۲ هزار و هشت روستا از خدمات شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی برخوردار هستند که بای این رقم، به پوشش ۸۷ درصدی رورستایی در استان رسیده‌ایم.

وی گفت: پوشش خدمات این شرکت در شهرهای آذربایجان غربی هم ۱۰۰ درصدی است که در حوزه شهر و روستا از میانگین کشوری بالاتر هستیم.

وی با تاکید بر اینکه در کنار توسعه کمی به ارتقای کیفی آب توزیعی در بین شهروندان و روستاییان نیز به صورت دقیق توجه می‌شود، افزود: مطلوبیت میکروبی ۱۰۰ درصدی و مطلوبیت کلر باقی مانده ۹۹.۵ درصدی در شهر و ۹۷ درصدی در روستا نتیجه این دقت نظر است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی اضافه کرد: متوسط مصرف آب در ماه برای هر مشترک در استان ۱۶ مترمکعب است که رقم مناسبی به شمار می‌رود.

اشرفی اظهار کرد: افزون بر ۶۰ درصد مشترکان شهری و نزدیک به ۵۰ درصد مشترکان روستایی در آذربایجان غربی، الگوی مصرف را رعایت می‌کنند.