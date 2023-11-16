به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه نگارگری «خیام سما» شامل آثار سما سلطانی جمعه ۲۶ آبان در گالری لاجورد واقع در خیابان بزرگمهر، تقاطع فلسطین، پلاک ۲۹ افتتاح میشود.
همچنین روز پنجشنبه ۲۵ آبان نیز کتاب رباعیات خیام که شامل نگارههای این هنرمند است و از سوی نشر سها منتشر شده است، در گالری لاجورد رونمایی میشود.
سما سلطانی دانشآموخته نقاشی دانشگاه تهران است که تحصیلات تکمیلی خود را در رشتهی هنرهای زیبا در دانشگاه راسکین کمبریج انگلستان به پایان برده است. وی فعالیتهای هنری و بینالمللی فراوانی را رقم زده است که از آن جمله شرکت در ورکشاپهای ایران و انگلستان در ۲ کشور طی سالهای ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ است. او جوانترین نگارگر برگزیده دوسالانه نگارگری سال ۸۵ و برگزیده دوسالانه نگارگری سال ۸۷ نیز هست. این عضو هنری مرکز شاهنامهشناسی دانشگاه کمبریج، نمایشگاهی از آثار خود را در سال ۹۵ با عنوان «شاهنامه برای هر زمان» زیر نظر این مرکز بر پا کرده است. نمایشگاه انفرادی «تاریکخانه شاهنامه» در گالری کاندید آرت تراست لندن- شرکت در ورکشاپ نوروز در موزه ویکتوریا و آلبرت لندن- نمایشگاه انفرادی «موازی» در گالری «نیونام» لندن- نمایشگاه انفرادی در کداگنهال لندن- نمایشگاه انفرادی به سفارش فیتز ویلیام کالج در دانشگاه کمبریج- نمایشگاه انفرادی گالری لاکر کمبریج، از فعالیتهایی است که سما سلطانی تنها طی سالهای ۱۳۹۵ تا ۹۸ برگزار کرده است.
این هنرمند که اکنون نمایشگاهی از نگارگریهای تذهیب، تشعیر و گُلومرغ بر متن کامل رباعیات خیام را در گالری لاجورد برگزار میکند، در حوزه پژوهش و ترجمه نیز «نقوش اسلامی» اثر آوا ویلسون را هم در سال ۸۵ به طبع رسانده و مقاله پژوهشی «گوران» از ولادیمیر مینورسکی، شرق شناس شهره روس و «اهل حق کردستان» اثر ایوانف را هم برای نخستین بار به فارسی ترجمه کرده است.
نظر شما