عدم تحقق زنجیره ارزش محصولات کشاورزی در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد زیویار بعدازظهر چهارشنبه در ستاد الگوی کشت لرستان، اظهار داشت: ما در کشور و استان بهترین تجربهها و یافتهها را برای ایجاد الگوهای مناسب و پر بهرهٔ کشاورزی به دست آوردیم؛ اما چون در اجرا چندان مورداستفاده قرار نمیگیرند بیتأثیر ماندهاند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر تنها بین ۱۰ تا ۱۵ درصد این تجربهها در اجرا مورداستفاده قرار میگیرند، ادامه داد: اگر بتوانیم حداقل تجربههای پژوهشی بهدستآمده را تا ۵۰ درصد به مرحله اجرا در کشاورزی برسانیم شاهد تحول بزرگی در تولید و زراعت خواهیم بود.
استاندار لرستان، عدم طراحی و اجرای زنجیرههای ارزش محصولات کشاورزی از جمله تولید، توزیع، تبدیل و بستهبندی را یکی دیگر از مشکلات این حوزه برشمرد و ابراز کرد: کشاورزان ما در برخی از محصولات کشاورزی مقام اول در کشور را دارند؛ اما به دلیل اینکه دستاورد آنها فقدان در تولید خام باقیمانده و در مسیر زنجیرههای ارزش قرار نمیگیرند چندان ملموس نیست.
زیویار بر استفاده بهینه از منابع بهویژه مصرف آب کشاورزی تأکید کرد و گفت: میزان سرانه مصرف از جمله آب در حوزه کشاورزی در کشور ما بسیار بالا و نامتعارف بوده و نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر قابلمقایسه نیست که جای تغییر دارد.
وی تأکید کرد: الگوهای مناسب استفاده از آب در کشاورزی بسیار مهم بوده که باید بهصورت جدی در برنامهها قرار گیرد.
استاندار لرستان، ابلاغ نرخ خریدهای تضمینی قبل از برداشت، پرداخت بیمه بهموقع محصولات، حمایت از برخی از کشاورزان که ممکن است محصولات بیش از الگوی کشت داشته باشند را از جمله خواستههای مهم کشاورزان استان قلمداد کرده و خواستار پیگیری توسط مسئولین ذیربط دراینخصوص شد.
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